Se billedserie

Send til din ven. X Artiklen: Ninja kaster håndklædet i ringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ninja kaster håndklædet i ringen

Et års nedlukning og et par diskusprolapser har fået Per Nygaard til at tage beslutningen om at afvikle Tao Centret og med det også Ninjaskolen. Avfoto: Thomas Olsen

Slagelse - 09. april 2021 kl. 19:33 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Coronapausen har gjort, at jeg har haft tid til at tænke mig om, siger Per Nygaard. Han er for mange synonym med Tao Centret, der først lå på Smidstrupvej i Skælskør - sidenhen på orebyvej 12 i Eggeslevmagle - og for otte år siden tog han også initiativ til Ninjaskolen, hvor mange børn og unge sidenhen er blevet fysisk og mentalt udfordret.

