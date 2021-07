Se billedserie På med tøjet og hurtigt af sted fra lejligheden. Det er nemlig et spørgsmål om minutter, når man har et hjertestop, om man overlever. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Nikolaj havde netop set EM-finale: Pludselig skulle han redde liv

Nikolaj Bjørk Christensen tilmeldte sig som hjerteløber, da Christian Eriksen faldt om. Efter EM-finalen blev det pludselig alvor, da han sammen med tre andre blev kaldt ud til et hjertestop i Slagelse.

Alt ånder fred og idyl hos Nikolaj Bjørk Christensen, som netop har set Italien besejre England i EM-finalen efter straffesparkskonkurrence. Den 23-årige slagelseaner fatter sin computer og lister ind på sit værelse for at se de glade italienere løfte EM-pokalen, inden han gør sig klar til at gå i seng.

Men Nikolaj når kun lige at afklæde sig sit tøj, da ukendt alarm pludselig overdøver alt og med et ændrer Nikolajs forudsætninger denne midnatsstund.

- Lige pludselig begynder min telefon at bimle og bamle, ligesom din morgenalarm bare 4-5 gange højere. Det var tydeligt, at det var alvorligt, så jeg griber min telefon og kigger på displayet, forklarer Nikolaj Bjørk Christensen.

Det er hjerteløberapp'en, som fortæller Nikolaj, at der er sket et hjertestop tæt på ham, og at en person har akut brug for hjælp.

Han har nu to muligheder enten at afvise opgaven eller accepterer den. Han vælger den sidste løsning og vinger det grønne flueben af.

- Jeg når lige kort at tænke gud, hvad er det og kan jeg nu det, og hvordan er det nu lige, man gør det, men ikke længere end, at jeg vidste, at jeg skulle afsted, jeg havde jo tilmeldt mig af en grund. Man slår ligesom bare det hele lidt fra, fortæller han.

Han hopper i løbeskoene, og tøjet ryger hurtigt på. Det skal naturligvis gå stærkt for chancen for at overleve mindskes med 10 procent for hvert minut, der går uden genoplivning,

Nikolaj spurter af sted og bliver ledt til en hjertestarter i nærheden. Han når frem samtidig med en anden, som tager hjertestarteren med i bilen, mens Nikolaj fortsætter til fods.

De ankommer stortset samtidig og kan se, at en allerede er i gang med hjertelungeredning af personen.

- Det er jo aldrig en rar oplevelse at se en person ligge der, og det er noget, som man skal gøre sig klart, om man kan håndtere fysisk og psykisk, inden man tilmelder sig, for det er jo en traumatisk oplevelse, fortæller han.

Hjerteløber For at finde baggrunden for den livsvigtige situation som Nikolaj står i, skal tiden spoles tilbage til Danmarks åbningskamp ved EM, hvor Christian Eriksen falder om med et hjertestop på banen.

Den kamp sidder Nikolaj Bjørk Christensen og ser, og de skræmmende billeder sætter nogle tanker i gang. Dagen efter besøger han sin mormor, hvor de også vender kampen i går, sammen reflekterer de over, hvad man ville gøre, hvis det skete i Slagelse, hvor læger og paramedicinere ikke var tilgængelige. Nikolaj mistede selv sin morfar til et hjertestop, før han blev født. Da han forlader sin mormor samme aften tilmelder han sig app'en, og tænker ikke mere over det, indtil alarmen pludselig går.

- Jeg kan ikke helt pinpointe, hvor jeg stødte på hjerteløber-ordningen, men før det med Christian Eriksen skete, har jeg ikke været OBS på vigtigheden og nødvendigheden af deres arbejde. Det blev en samtalestarter, og når det kan ske for en elitesportsudøver som Christian Eriksen, så kan det ske for os alle. Hvorfor ikke hjælpe til, når man kan og har lyst?, pointerer han.

Nikolaj Bjørk er langtfra den eneste, som i dagene efter Christian Eriksens hjertestop får øjnene op for hjerteløber-initiativet, som har eksisteret siden 2017. I perioden fra den 12 til den 21. juni tilmelder 2500 nye danskere sig ordningen, oplyser Trygfonden til Ugeavisen. Det er den største og hurtigste tilmeldingsfrist nogensinde. I Region Sjælland er der 13.677 hjerteløbere, og i Slagelse hænger 280 hjertestartere, hvoraf de 182 er tilgængelige døgnet rundt.

Ordningen fungerer ved, at man ringer 112. Herefter trykker alarmcentalen på en knap, som sender beskeden om hjertestoppet ud til de 20 personer, som er tættest på. Den første, som accepterer, sendes ud til personen, mens de resterende løber efter hjertestartere.

Uvisheden nager Tilbage ved hjertestoppet ankommer ambulancen heldigvis hurtigt og overtager førstehjælpen af personen. Hjertestarteren bliver der ikke behov for denne gang, og kort efter skilles hjerteløberne fra hinanden uden at vide, om personen overlevede eller ej.

Den oplysning er nemlig gemt bag GDPR-reglerne. Det gælder også, hvis man overværer et trafikuheld eller andre ulykker. Det synes Nikolaj er ærgerligt, men han udviser samtidig forståelse for, at det er sådan.

- Uvisheden om, hvordan det er gået personen efterfølgende er selvfølgelig ikke rar, men jeg forstår også godt, at de pårørende ikke ønsker at fortælle det. Det er jo en dybt privat oplysning. Jeg håber dog på, at personen overlevede, og de har været glade for vores hjælp, uddyber han.

Hjemturen Turen hjemad husker Nikolaj som værende lang, og tankerne om det, han lige har oplevet cirkulerer rundt i kroppen på ham. For at få lidt ro på det hele, deler han sin oplevelse på Twitter. Et tweet som mere end 2000 mennesker har liket og delt.

Oplevelsen vil Nikolaj altid have med sig, men psykisk og fysisk er han ovenpå igen.

- Det ville have ramt mig psykisk og fysisk hårdere, hvis jeg selv havde givet hjertelungeredning til personen, eller hvis hjertestarten havde været i brug, reflekterer han.

Inden han sender en tak til de andre hjerteløbere.

- Jeg var imponeret over, at fire mennesker på denne tid af døgnet kunne være så hurtig fremme, og efterfølgende modtog jeg en SMS fra Region Sjælland om jeg havde behov for at snakke med nogle, afslutter han.

Man kan tilmelde sig som hjerteløber på hjerteløber.dk eller ved at downloade deres app.