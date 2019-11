Nicklas og Bastian var stofmisbrugere: Nu tager de en uddannelse takket være fællesskab

Nicklas Sørensen (tv.) og Bastian Henriksen er barndomsvenner og tidligere stofmisbrugere. Men de har fået mange nye venner i Recovery Bulls, som netop har fejret et års fødselsdag. I dag er de stoffri og tager begge en uddannelse. Foto: Per Vagnsø

Slagelse - 04. november 2019

To barndomsvenner på 23 år var søndag en del af festen, da Recovery Bulls Slagelse fejrede sin et-års fødselsdag i varmestuen på Præstevangen i Skælskør.

Nicklas Sørensen og Bastian Henriksen er nemlig tidligere stofmisbrugere.

Men i dag spiller de fodbold hver fredag sammen med andre udsatte, der har fået mod på en ny tilværelse, efter at Peter Thomas Raagaard sidste efterår tog initiativ til den lokale Bulls-afdeling med nu godt 60 medlemmer.

Var droppet ud af uddannelse Både Nicklas og Bastian er kommet i gang med struktør-uddannelsen, og de tøver ikke med at give sammenholdet i Recovery Bulls æren for, at de er kommet videre i de liv, der tidligere var præget af misbrug og dovenskab.

I går havde Bastian været stoffri i seks måneder og tre dage.

- Jeg var ellers droppet ud af uddannelsen til anlægsgartner. Recovery Bulls har helt sikkert hjulpet. Bare det at snakke sammen og få et fællesskab betyder meget for et menneske, og her møder man nogle med de samme problemer og udfordringer, siger han.

Hver fredag året rundt mødes de fleste medlemmer for at spille fodbold. Bastian er lige blevet holdleder, men hvad så alle de andre dage?

- Så tænker man bare: Jeg skal til fodbold igen på fredag, siger Bastian og tilføjer, at han og Nicklas gerne vil være rollemodeller for nye medlemmer af Recovery Bulls.

Fællesskab understøtter behandling Det var Bastian, der fik Nicklas med i foreningen sidste vinter.

- Han fortalte, at her var et supoergodt fællesskab, og at der var plads til alle. Her kan man komme ud med nogle følelser, som man ellers ikke kan, siger Nicklas, som har været clean godt et halvt år.

Ud over Slagelse er der i dag Recovery Bulls-afdelinger i Odense, Vordingborg, snart København og så i Esbjerg, hvor den nuværende direktør for landsforeningen, Even Ramsland, stiftede den første forening sammen med andre »fodboldtossser« i 2015. Han var også med til at fejre et-års fødselsdagen i Skælskør.

- Jeg har selv en fortid som kriminel misbruger, og da jeg skulle ud af det, manglede jeg nogen at følges med, fortalte han.

Even Ramsland oplyste, at en brugerundersøgelse er kommet frem til, at 82 procent af medlemmerne på landsplan føler sig som en del af Recovery Bulls-fællesskabet, og at 55 procent mener, at foreningen understøtter deres for eksempel psykiatriske behandling.

Den lokale initiativtager, Peter Thomas Raagaard passerede lørdag år fem uden alkohol. Han kalder Recovery Bulls et kærligt idrætsfællesskab.

- 80 procent af os er bold-mongoler. Det er fællesskabet, der er omdrejningspunktet, siger han.