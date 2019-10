Netto ønsker ikke at svare på spørgsmål om 38-årige Nassir M. Navid Amer, der føler sig udsat for racisme som ikke velkommen kunde i Netto-butikken på Norvangen bag ham. Foto: Helge Wedel

Netto uden svar i racismesag

Sjællandske har kontaktet ejeren af Netto-kæden Salling Group i Brabrand med spørgsmål om sagen, hvor butikschefen i Netto på Norvangen erklærer 38-årige Nassir M. Navid Amer for ikke velkommen i butikken over 30 dage efter, at hun mener, at han sammen med en anden mand er optaget på butikkens videoovervågning i færd med at flytte ufrosne culottestege til en køledisk i butikken med frostvarer.

Netto ønsker ikke at svare på spørgsmål om 38-årige Nassir M. Navid Amer, der føler sig udsat for racisme som uønsket kunde i butikken på Norvangen i Korsør.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her