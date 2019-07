Se billedserie De brændte lagerbygning (tv) er fjernet. Der når ikke at blive bygget en ny, til butikken formentlig åbner i midten af august. Foto: Helge Wedel

Netto smed alle varer ud efter brand

Slagelse - 20. juli 2019 kl. 07:59 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brand koster Netto-butikken på Kjærsvej fem ugers lukning. Genåbning i uge 33. Drenge risikerer erstatningskrav på millioner.

Samtlige varer i Netto-forretningen på Kjærsvej måtte smides ud som følge af sod- og vandskader efter den påsatte brand mandag den 1. juli kort før midnat, som en 15-årig og en 17-årig dreng er varetægtsfængslet for at have påsat.

- Der var ingen varer i butikken, der kunne reddes efter branden, så de er alle destrueret, siger Kasper Reggelsen til Sjællandske. Han er pressemedarbejder hos Salling Group, der ejer Netto-kæden.

Ifølge Kasper Reggelsen regner Netto med igen at kunne byde kunder velkommen i butikken på Kjærsvej i i begyndelsen af uge 33.

- Vi når ikke at få genopbygget den nedbrændte lagerbygning, men vi regner med, at butikken kan åbne den 12. 13. eller 14. august, siger Kasper Reggelsen. Det betyder, at den påsatte brand har kostet butikken omsætning og lukning i fem uger.

Kasper Reggelsen har ikke et samlet tal for, hvor meget branden kommer til at koste i skader, destruerede varer og manglende omsætning.

- Men der bliver helt sikkert tale om flere millioner kroner i tab, som vi får dækket af forsikringen, siger Kasper Reggelsen.

Han er ikke klar over, hvordan forsikringsselskabet efterfølgende rejser en erstatningssag mod de to drenge, hvis de kendes skyldige og dømmes for branden. I givet fald vil de altså stå over for et erstatningskrav på flere millioner kroner.

Ud over branden i Netto er de sigtet for at have søgt at brænde den nærliggende insitution Børnehuset Lilleskov på Lille Skovvej af lige efter branden i Netto.

Den 15-årige er yderligere sigtet for en brand i en skraldespand ved Broskolen lige under et overvågningskamera samt i et legehus i børnehaven Loppen - begge beliggende på Birkemosevej.

Drengene nægter sig skyldige.

Strafferammen for forsætlig brandstiftelse er op til seks års fængsel. Ved skærpende omstændigheder op til 10 år. Hertil kommer erstatning for skaderne som følge af brandene.