En 38-årig mand fra Slagelse er sigtet for både røveri og vold mod politiet, efter han mandag aften besøgte Netto på Ndr. Ringgade.

Netto-røver kastede kniv efter betjent

En 38-årig mand fra Slagelse blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for røveri og vold mod politiet.

Klokken 21.19 modtog politiet en anmeldelse om, at en kunde havde taget en energidrik og et par pakker snus, men da han skulle betale for varerne, havde han taget en kniv frem og truet kassemedarbejderen.