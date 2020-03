Artiklen: Netto-medarbejdere afbrød festaften for at hjælpe kolleger

Netto-medarbejdere afbrød festaften for at hjælpe kolleger

- Vi var 18 medarbejdere, som mødtes i bowlingcentret »Super Bowl« i Slagelse onsdag aften, hvor vi holdt en afskedsfest for en kollega, fortæller souschef Naja Kristiansen.

Tilbage i butikken på Korsgade var blot to medarbejdere, som normalt kan servicere et normalt antal kunder uden problemer.

- Men omkring klokken 21.30 fik vi en opringning fra en af medarbejderne, som fortalte, at »det hele væltede«. Altså, at kunderne strømmede ind i butikken, fortæller hun.

Straks besluttede Netto-medarbejderne at aflyse den festlige aften i bowlingcentret og komme deres kolleger til undsætning.

- Vi tog op i butikken og hjalp med at få det hele til at fungere. Der var godt nok tryk på, siger souschefen.

Forretningen endte med at holde ekstraordinært åbent til klokken 00.30.

Souschefen fortæller, at der hverken var optræk panik eller ubehagelige situationer, men at der hurtigt opstod meget lange køer til kassen.

- Vi får jo hele tiden nye forsyninger, men for visse varer vil der nok gå et par dage, før vi er helt med igen, siger hun.

Hun afviser ikke, at der kan blive tale om at indføre en max-grænse for den enkelte kundes indkøb af særligt efterspurgte varer.