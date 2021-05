Netto-butik får ny kasse: Kunder kan fremover donere deres varer til hjemløse

I Netto her på Korsgade i Slagelse vil der i samarbejde med Kirkens Korshær blive sat en kasse op, hvor kunder kan donere for eksempel konserves eller nonfood-varer. Den skal tømmes én gang ugentligt, så indholdet doneres til byens varmestue. Foto: Carsten Lysdal

Som et nyt initiativ vil en Netto i Slagelse sætte en kasse op, hvor kunder kan donere varer til den lokale varmestue, der hjælper en stigende andel hjemløse. Initiativet er søsat af den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse«.

Slagelse - 26. maj 2021 kl. 12:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Snart er det lidt nemmere at gøre en forskel for andre. I hvert fald i Slagelse, hvor den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse« har indgået et samarbejde med Netto og Kirkens Korshærs varmestue om at sætte en kasse op i butikken på Korsgade, hvori kunder kan donere eksempelvis konserves eller nonfood-varer som et par varme strømper.

Kassen skal efter planen tømmes én gang ugentligt, hvorefter indholdet deles ud til varmestuens brugere, der er hjemløse. Og ofte fysisk og/eller psykisk syge.

Det handler i korte træk om medmenneskelighed og næstekærlighed, fastslår 23-årige Simon Corvinius Hald-Kristensen, der er generalsekretær for foreningen »Sammen om Slagelse«:

- Vi vil gøre det lidt nemmere for folk i hverdagen »lige« at gøre en lille forskel for andre. Og vi lægger hovedet på blokken for, at det lander et tørt sted, siger han.

Supplement i en travl tid At behovet eksisterer, bekræfter den daglige leder af varmestuen i Slagelse, Hanne Pedersen.

Her har man under hele coronakrisen oplevet øget travlhed. Og i øjeblikket tager varmestuen imod mange nye brugere, som personalet ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, fortæller hun til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billederne...

For eksempel en tandbørste, tandpasta, konserves og tøjdele vil kunne glæde mange af varmestuens brugere. Men også små ting som eksempelvis en pose chips eller en pakke småkager kan gøre en stor forskel, siger den daglige leder af varmestuen i Slagelse, Hanne Pedersen. Foto: Thomas Olsen

Sådan ser skiltet ud, der snart vil komme op at hænge i Netto-butikken. Hvis det bliver en succes, kan det blive udbredt til flere butikker, lyder det fra nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse«, der er initiativtager til samarbejdet.

- Desværre ser vi også, at det er relativt unge mennesker, forklarer Hanne Pedersen og peger på, at de opsøger eller bliver visiteret til varmestuen for at få et varmt måltid mad og hjælp til at komme videre i livet.

Indholdet fra kassen skal således fungere som et ekstra supplement til det, varmestuen allerede tilbyder.

Små ting kan gøre forskel - Jeg forestiller mig, at vi kan sætte en kurv, hvorfra man kan tage det, man står og mangler. For mange bliver det jo »sidst på måneden« ret hurtigt, forklarer den daglige leder.

"(...) og så er en pose chips for eksempel jo med til at skabe lidt hygge i et liv, der ofte er præget af meget kaos og uro."

- Hanne Pedersen, daglig leder,

Kirkens Korshærs varmestue Slagelse - Hanne Pedersen, daglig leder,Kirkens Korshærs varmestue Slagelse På én dag har varmestuen ofte besøg af op til 60 brugere. Og generelt er Slagelse Kommune den kommune i Region Sjælland, der har allerflest hjemløse. Her steg antallet af hjemløse fra 147 til 170 personer fra 2016 til 2019, som er de seneste opgjorte tal fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.).

En undersøgelse fra VIVE viser også at der i Slagelse er en større andel af unge hjemløse, end det er tilfældet i andre kommuner. Det stemmer overens med det, Hanne Pedersen oplever.

Hun forestiller sig derfor, at for eksempel en tandbørste, tandpasta, konserves og tøjdele vil kunne glæde mange af varmestuens brugere. Men også små ting som eksempelvis en pose chips eller en pakke småkager kan gøre en stor forskel.

»Alt er kærkomment« - Når man lever på gaden er det svært at tilberede mad, og da det også skal være noget, der kan holde sig, er det godt med noget, der er nemt lige at tage med sig. Og så er en pose chips for eksempel jo med til at skabe lidt hygge i et liv, der ofte er præget af meget kaos og uro, forklarer Hanne Pedersen.

Desuden kan sødt slik og salte chips også være med til at stabilisere brugernes sukker- og saltbalance, mener den daglige leder. Med andre ord kan det øge både deres livskvalitet og hjælpe på deres sundhed.

- Hvis man spiser noget salt, får man også lyst til at drikke mere. Og det vil hjælpe på deres væskebalance, forklarer hun videre.

- På den måde er alt, der kan holde sig, kærkomment. Med et liv på gaden er mange ting rigtig svære, og der skal derfor ikke ret meget til for at skabe lidt glæde, vurderer Hanne Pedersen, der er glad for det nye samarbejde med Netto-butikken.