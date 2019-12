Se billedserie Korsør Nærradio med afdeling i Skælskør drives af 25 frivillige med René Andersen (foto) som leder. I 2019 fik radioen et driftstilskud på 150.000 kroner. For 2020 var søgt om 120.000 kroner, men udsigten var med en reduktion på 14 procent 103.200 kroner, indtil politikerne altså sagde nej. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Nej til salamimetode - radio og foreninger har udsigt til flere penge

Slagelse - 05. december 2019 kl. 08:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturudvalget udsatte sag om driftstilskud til radion og en stribe foreninger, som ellers alle skulle skæres i deres tilskud med 14 procent og samlet 300.000 kroner.

- I bund og grund er der tale om ret små beløb, men store beløb set med den enkelte forenings øjne. Derfor sagde vi nej til at bruge salamimetoden ved at skære 14 procent for alle, som det var foreslået af administrationen, siger Jørgen Andersen (S).

Han er formand for kultur- og fritidsudvalget, som netop har besluttet at udsætte bevillingen af driftstilskud til Korsør Kunstforening, Korsør Nærradio, Musicalscenen i Slagelse, Skælskør Billedskole, Skælskør Marinegarde og Slagelse Garden.

Alt tyder på, at de berørte foreninger har udsigt til flere penge, for ifølge Jørgen Andersen er der fundet en million kroner, som administrativt var tænkt brugt i Slagelse til at udvide bibliotekets åbningstider ved at lade det være ubemandet, selv om der var adgang for borgerne.

- Vi har ikke politisk behandlet sagen om den ubemandede åbningstid, så nu har vi bedt administrationen om til vores januar- møde at komme med et oplæg og mulighederne for at bruge noget af eller hele millionen til vores foreninger, siger Jørgen Andersen. Han tilføjer, at det er hans håb, at der fremadrettet kan sættes flere penge af til støtte til kulturelle formål i form af driftstilskud og aktivitetstilskud. Samlet er puljen i 2020 på blot 2.123.500 kroner, så den øremærkede million til ubemandet åbningstid på biblioteket i Slagelse vil fylde en hel del, når der skal uddeles støtte til kulturelle formål.

Samlet er der for 2020 søgt om driftstilskud for 1.135.593 kroner.

I år er der bevilget 900.000 kr. i driftstilskud og 1.675.000 kroner i aktivitetstilskud - altså godt 450.000 kroner mere, end der samlet er sat af til støtte næste år i 2020.

For at få de færre penge til at passe, har administrationen foreslået politikerne, at det mest retfærdige vil være at skære alle ansøgninger med 14 procent - herunder også ansøgningerne om aktivitetstilskud, der skal behandles på kulturudvalgets møde til januar, men nu er udsat til februar-mødet.

Men det blev altså til et nej til denne salamimetode fra politikerne, der som nævnt ønsker millionen til ubemandede åbningstider på biblioteket i Slagelse sat i spil og vekslet til støtte for kulturelle formål i form af driftstilskud og aktivitetstilskud til de frivillige aktører og foreninger, der sørger for et afvekslende udbud af kulturelle oplevelser i kommunen.