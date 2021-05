Der er sagt nej til første udkast med at indrette to lejligheder i vandtårnet med udvendigt trappetårn, elevator og altaner. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Nej til lokalplan for to lejligheder i vandtårn

Nej til lokalplan for to lejligheder i vandtårn

Politikere har sagt nej til, at der sættes en lokalplan i gang for indretning af to lejligheder i vandtårnet i Fjordvænget med kælenavnet Kindtanden bygget i 1950. Elevator og trappetårn for dominerende. Ejeren genovervejer.

Jesper Carstensen bød som den eneste på vandtårnet Kindtanden, da kommunen udbød det til salg i 2019. Buddet lød på 200.000 kroner, og det endte som salgsprisen tilsat et beløb til at få malet den cirka 30 meter høje betonkonstruktion hvid. Det skete kort tid efter overtagelsen den 1. juli 2019.

