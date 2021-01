Formanden for haveforeningen Rundingen Stig Theede konstaterer, at hullerne har en anseelig dybde, men der er nej fra kommunen til at komme med lidt vejgrus, som frivillige i haveforeningen kan fylde dem op med. Foto: Helge Wedel

Nej til grus og frivillig fyld af huller på populær offentlig sti

Hverken formand eller kasserer i haveforening forstår, at kommunen har opsagt en aftale om levering af grus for fem-seks tusinde kr. årligt. Gruset bruger kolonihaveejerne til frivilligt at reparere store huller i den offentlige og meget benyttede sti Norstien, der går lige gennem haveforeningen. Kommunens driftsplanlægger holder fast i opsigelsen. Kun en politisk ordre kan udløse gruslæs igen.

Der skal holdes godt øje med jorden, uanset om man er gående, motionsløber, kørende på cykel, dagplejemor eller børnehave på tur, hvis man vil undgå at ramme de talrige og dybe, vandfyldte huller, der efter hver vinter opstår på den smalle grusvej, der som en del af den offentlige Norstien går gennem Haveforeningen Rundingen lidt uden for Korsør.

