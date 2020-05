Naturgrunden ved Ørnumbakken ligger fortsat urørt hen. Plan om en bro ud I Korsør Nor til både og til at bade fra fik nej af Kystdirektoratet. Nu håbes der på ja ved at flytte broen længere ind mod Korsør. Foto: Helge Wedel

Nej til bro ud i Korsør Nor efter lang ventetid

Kystdirektoratet har i to omgange efter mange mange måneders ventetid sagt nej til en ny bro ud i Korsør Nor. Broen skulle bygges i forbindelse med omdannelse af en naturgrund ved Ørnumbakken til et rekreativt offentligt område.

For over et år siden den 30 april 2019 besluttede byrådet at stille den 5000 kvadratmeter store kommunale naturgrund på Halsebyvej 12 ved Ørnumbakken til rådighed for Tårnborg Lokalråd, der ønsker at omdanne området til et rekreativt område med shelter, bålplads og adgang til vandet via en bro, som både kan ligge ved, og hvor der kan fiskes og bades fra. Godt et halvt år før den 15. september 2018 blev der holdt stiftende generalforsamling for foreningen »Naturområdet Ørnumbakken«.

