Nej tak til »skrabet« model: Flere penge skal hjælpe med millionrenovering

Ikke alt skal handle om penge. Derfor agter politikere - til glæde for flere erhvervsdrivende - at finde den ekstra knap halvanden million til renoveringen af Fisketorvet i Slagelse. Dansk Folkeparti så dog hellere, at man udskød og brugte pengene på anden vis.

Slagelse - 06. maj 2021 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det skal laves ordentligt. Derfor besluttede et flertal i erhvervs- og teknikudvalget forleden at finde de ekstra 1,4 million kroner, som en fordyret renovering af Fisketorvet, Slagelses næstældste torv, vil koste ud over den afsatte ramme på 4,1 millioner kroner.

