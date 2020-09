Nej tak til mere: SF-politiker er færdig ved næste års kommunalvalg

Helle Blak, der sidder i byrådet for SF, men undervejs i sin lokalpolitiske karriere også har været både løsgænger og socialdemokrat, trækker stikket ved kommunalvalget næste år. Hun genopstiller ikke. Hun har mistet gnisten og håbet på, at stemningen i landets mest betændte byråd bedres lige om hjørnet.

49-årige Helle Blak, der sidder i Slagelse Byråd for SF, opholder sig for tiden i Grækenland. Langt fra budgetseminarer, harsk retorik og et fortsat - ifølge hende - køligt byrådsklima, der mere præges af ondskabsfuldheder og higen efter politiske drillerier end jagten på løsninger til gavn for borgerne.

- Jeg magter det ikke mere. Tonen er grov, og jeg har virkelig betalt en pris for at være med i lokalpolitik. Og nu kan jeg ikke se mig selv i det længere - det er ingen hemmelighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her