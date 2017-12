Først i løbet af 2018 kræver Slagelse Kommune, at ejeren af den brandhærgede fabrik have ryddet op efter branden, der brød ud den 10. juli 2016. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24Produktion.

Nedrivningstilbud på brandhærget fabrik for dyre

Slagelse - 13. december 2017 kl. 11:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog næsten 24 timer at slukke den brand, som en 15-årig og en 16-årig dreng efterfølgende til politiet har indrømmet at have påsat søndag den 10. juli 2016 i den tidligere cykellåsfabrik Basta ved Lilleøbakken. Ejeren har indhentet tre nedrivningstilbud, men fundet dem for dyre. Kommunen er dog ikke på vej med et egentligt nedrivningspåbud, men vil have ryddet op i den brandhærgede del.

I slutningen af februar 2017 gav Slagelse Kommune ejeren Ejendomsinvest I/S, København et varsel og partshøring om kondemnering af ejendommen, hvor der også ville følge et krav om afspærring, sikring og rydning af de brændte konstruktioner med. Den tidligere fabrik kondemneres (kasseres) inde årets udgang, hvorefter der bliver mindst otte ugers frist, før der skal være ryddet op efter branden i juli 2016.

Siden 2012 har kommunen givet ejendommen et påbud efter byggeloven om afspærring og sikring mod indtrængen af uvedkommende. Det påbud gælder fortsat.

Ifølge Bettina Hinrichsen fra kommunens center for teknik og miljø er der ingen planer om at give ejeren et egentligt nedrivningspåbud.

Kurt Petersen fra Ejendomsinvest I/S oplyser til Sjællandske, at der foreløbig er indhentet tre tilbud på at få nedrevet bygningerne, hvori indgår, at nogle af materialerne kan genbruges eller sælges.

- Vi synes, at de tre tilbud på henholdsvis en, to og tre millioner kroner er for dyre, så vi søger at indhente andre bud, siger Kurt Petersen.

Ejendomsinvest I/S har i flere år haft den store Basta grund med udsigt til både Storebælt og Korsør Nor til salg. Tidligere oplyste Kurt Petersen, at prisen lå mellem fem og 10 millioner kroner, men nu er han længere nede.

- Vi ville indlede forhandlinger om et salg, hvis vi modtog et bud på mellem fire og fem millioner kroner, siger Kurt Petersen. Ifølge ham er det en udfordring at forvandle fabriksområdet med de skønne udsigter til et boligområde, fordi nye boliger i København sælges for cirka 60.000 kr. per kvadratmeter, mens prisen i Korsør er nede på cirka 8000 kroner.

