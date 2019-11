Børnehuset Nord skal rives ned. Fremtiden er dog sikker for personale og børn.

Nedrivning varsler ny hverdag for børn og ansatte

Slagelse - 14. november 2019 kl. 14:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnehuset Nord er om knap to år en saga blot. Mere præcist i 2021, for her ventes bygningen på Kierulffsvej 2 i Slagelse at blive nedrevet, fordi den ikke indgår i planerne for en omdannet ringby ifølge den udviklingsplan, der er blevet fremlagt for området.

Men hvad skal der så ske med børn, forældre og ikke mindst det personale, som ifølge politikere dagligt yder et forbilledligt arbejde med institutionens pt. 90 indskrevne børn?

De får ny adresse 1,4 kilometer væk, idet Slagelse Kommune ønsker dem alle omplaceret i den noget større institution, der i løbet af 2021 vil skyde op i Jonslunden.

- Det er vigtigt for os at få sendt et signal om, at alle kan tage det roligt. Vi har et dygtigt personale med en høj faglighed, som vi selvfølgelig ikke hælder ud med badevandet, fordi de her planer ikke indbefatter en institution i Ringparken, siger Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget.

Faktisk tages personale og institution så meget med i arbejdet med en ny institution, hvis udbudsproces er skudt i gang, at de inddrages i byggeprocessen. Der lægges samtidig op til, at personalegruppen kan være med til at navngive den nye institution, der ventes at stå færdig i første halvår 2021.

Ifølge udvalgsformand og forvaltning giver det god mening at involvere Børnehuset Nord i en sådan grad, at de oplever et ejerskab.

Samtidig vil der ikke være nogen startproblemer, er håbet i hvert fald.

- Den nye institution sikres en opstart med en leder og personalegruppe, der har en høj grad af faglighed og i forvejen fungerer som en samlet enhed, lyder det i indstillingen på børne- og ungeudvalgets dagsorden.

Det er det veritable børneboom, vi ser i disse år, som påtvinger politikere at se på nybyggeri af institutioner. Udover børnehaven i Jonslunden, som ventes at kunne indskrive omtrent 120 børn, er der en - og noget større - på bedding i det nye boligområde Skovbrynet ved Ndr. Ringgade. Den ventes dog først klar i 2022, da der endnu ventes lokalplan for området.

Samtidig spiller Folketingets ghettolovgivning en rolle. Først og fremmest skal mængden af almene boliger reduceres til 40 procent i Ringparken, men loven strammer også kravene for, hvor mange børn fra udsatte boligområder kommunens institutioner må have indskrevet i fremtiden. Kravet er maksimalt 30 procent.