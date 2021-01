Nedlukning af salgslokaler er en kæmpe katastrofe

Se billedserie Rasmus Rasmussen fra Stig Rasmussen Automobiler A/S er frustreret over, at han ikke må invitere kunder indenfor i sine salgslokaler på Industrivej, hvor der ellers er rigelig med plads til at holde afstand i en tid med corona og Covid-19. Privatfoto

- Det er en kæmpe katastrofe. Så kontant lyder meldingen fra Søren Hansen fra SMH Biler, som i øjeblikket på grund af coronanedlukning ikke må have kunder i sit ellers 700 kvadratmeter store salgslokale. På værkstedet på samme adresse må han godt. AutoBranchen Danmark er enig i kritikken.

28. januar 2021

På en almindelig måned »langer« Søren Hansen fra SMH Biler i Skælskør henved 10-15 biler over disken i sin forretning på Værkstedvej 4 i Skælskør. I januar i år er det blevet til 0.

Årsagen er ifølge Søren Hansen en nedlukning af alle salgslokaler hos samtlige bilforhandlere i Danmark. En nedlukning på linje med resten af landets detailhandel på grund af corona, men også en nedlukning som rammer helt skævt ifølge Søren Hansen.

Kæmpe katastrofe - For at sige det, som det er, så er det en kæmpe katastrofe. Nedlukningen rammer helt skævt, og det giver ingen mening, at for eksempel den lokale ejendomsmægler gerne må fortsætte med at sælge sommerhuse fra sin butik på 45 kvadratmeter, når jeg ikke må sælge biler fra mit salgslokale på 700 kvadratmeter, siger Søren Hansen.

Han tror ikke på en snarlig genåbning, og han er derfor heller ikke i tvivl om, at nedlukningen vil koste arbejdspladser, og at en lang række af konkurser vil følge i kølvandet på den drastiske nedlukning - både generelt men også i bilbranchen.

- Der er tale om meget ringe vilkår i forhold til andre brancher, og det her kommer til at koste arbejdspladser, siger Søren Hansen, der selv har syv ansatte.

Fjernsalg duer ikke Samtidig har Søren Hansen ikke meget til overs for, at han ikke må sælge biler hverken indendørs eller udendørs på sin egen matrikel, men at han gerne via fjernsalg må gøre det samme på nabogrunden.

- Så snart der er tale om fjernsalg, så har kunderne fjorten dages fortrydelsesret - også selv om jeg allerede har betalt registreringsafgiften, som jeg ikke kan få retur, siger Søren Hansen, der også oplever, at kunderne ikke har lyst til at stå at kigge på biler udenfor i regn og rusk.

Hjælpepakker er der samtidig ikke udsigt til, da kombinationen af værksted og salgslokaler under samme CVR-nummer ikke gør det muligt.

Bank for staten - Derudover kæmper vi med registreringsafgifter på elbiler, som jeg sælger en del af. Der skal jeg lægge afgiften ud to gange den pris, det er, som jeg først får tilbage til sommer, siger Søren Hansen, der påpeger, at der er tale om cirka 160.000 kroner per elbil, og at det ikke giver mening, at han og andre bilforhandlere på den måde skal være bank for Staten, fordi de sætter afgifter i gang, som de endnu ikke kan håndtere i praksis.

Hos Stig Rasmussen Automobiler på Industrivej er Rasmus Rasmussen enig med Søren Hansen i kritikken af nedlukningen.

Helt grotesk - Det er helt grotesk. Vi har jo i forvejen mange kunder på værkstedet, som bærer mundbind og spritter af i et væk, men de må samtidig ikke komme ind i vores salgslokaler for at kigge på en ny bil, siger Rasmus Rasmussen, der også kan tælle salget af biler i 2021 på indtil videre én hånd, hvor januar ellers normalt er bilbranchens højsæson.

- Det er jo skidt, og det er noget underligt noget at være lagt ned i flere måneder uden at kunne handle sig ud af det, siger Rasmus Rasmussen, der samtidig er frustreret over ikke at vide, hvad fremtiden bringer - blandt andet i forhold til et forestående og allerede planlagt åbent hus-arrangement.

Hvem skal betale, når der ingen hjælp er at hente, spørger Rasmus Rasmussen retorisk.

One size fits all Imidlertid er der forståelse hos AutoBranchen Danmark, hvor Gitte Seeberg er administrerende direktør.

- Der er ingen tvivl om, at det er virkelig svært at være bilforhandler i øjeblikket, hvor Regeringen har valgt at lave en one size fits all-løsning i forhold til nedlukning, på trods af at bilforhandlerne typisk har rigtig god plads, og at vores branche dermed af samme grund er et meget sikkert sted at genåbne, siger Gitte Seeberg, der som administrerende direktør i AutoBrachen Danmark, repræsenterer op mod 2.000 autolakerere, nyvogns- og brugtbilsforhandlere i Danmark.

Hun erkender imidlertid samtidig, at det rigtig svært at gøre noget ved problemet med nedlukning lige nu.

- Desværre er der ingen drøftelser om genåbning lige nu, selv om branchen sagtens kan genåbne med det samme på en sikker og forsvarlig måde. Vi har en plan, og vi venter bare på, at der er nogle, der gider at diskutere sagen med os, siger Gitte Seeberg, der godt kan forstå frustrationerne hos både Søren Hansen og Rasmus Rasmussen.

Men forståelse eller ej fra bilbranchens lobby, så er der ikke noget at komme efter lige nu for hverken SMH Biler eller Stig Rasmussen Automobiler, der begge steder må håbe på det bedste og krydse fingre på en genåbning imens.