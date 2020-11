Billedet her er fra august sidste år - men huset ser stort set identisk ud i dag. Foto: KIM BRANDT

Nedbrændt hus irriterer: Intet er sket i over to år

Efter to et halvt år er der stadig ikke sket noget med brandtomten på Ægirsvej. Kommunen er ved at miste tålmodigheden.

Slagelse - 20. november 2020 kl. 06:45 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Det er en sag, som irriterer os. Og jeg ved, at naboerne også er irriterede. Men sagen trækker ud hos forsikringsselskabet og kreditforeningen, fortæller afdelingsleder Jens Bendix til Sjællandske.

»Sagen« handler om et hus på Ægirsvej, som efter en påsat brand nedbrændte den 30. april 2018. Siden er både husejeren og en anden mand blevet dømt for forsætlig brandstiftelse og forsøg på forsikringssvindel. De fik begge halvandet års ubetinget fængsel.

I august 2019 - halvandet år efter branden - stod huset i samme faldefærdige stand, hvilket ikke mindst irriterede de nærmeste naboer, som stadig kunne fornemme den sure lugt af sod, når det regnede.

- Det er bestemt heller ikke noget, som fremmer salgsværdien af de omkringliggende huse, fortalte en beboer i området tidligere.

Ville bygge nyt Flere beboerklager fik herefter kommunen til at rette henvendelse til ejeren, hvor han blev bedt om at redegøre for sine planer for ejendommen.

Den 17. august 2019 meddelte husejeren, at han havde tænkt sig at nedrive ejendommen og påbegynde nyopførelse i sommeren 2020, efter at en byggetekniker havde set på huset.

Om teknikeren nogensinde har været der, vides ikke, men da avisen forleden kørte forbi huset, så det stadig forfærdeligt ud.

Dog har kommunen været forbi og sikre, at det ikke styrter yderligere sammen.

- Vi har gjort lidt for sikkerheden, men ja, det ser stadig ikke godt ud, erkender Jens Bendix, som også konstaterer, at ejerens planer tydeligvis ikke er blevet til noget.

Afventer melding Kommunen har en stadig et ansvar for huset i forbindelse med byfornyelsesloven, men afventer samtidig en melding fra både det forsikringsselskab og den kreditforening, som er tilknyttet ejendommen.

- Vi har kontaktet dem hen over sommeren, men det lader til, at sagen trækker ud, konstaterer Jens Bendix.

Sagen besværliggøres af, at selve huset i dag formentlig intet er værd, men at det vil koste en del penge at rive brandtomten ned. Og hvem skal så betale?

Jens Bendix ønsker ikke, at regningen for nedrivningen skal ende hos skatteborgerne, så han håber, at forsikringsselskabet og kreditforeningen snart vil melde ud.

- Der burde være sket noget nu, men det er der tydeligvis ikke. Men kommunens tålmodighed varer jo ikke evigt, slutter han - uden dog at sætte en udløbsdato på.

