Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen klar med saksen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Navneforvirring om en hejsende anordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Navneforvirring om en hejsende anordning

Slagelse - 21. april 2018 kl. 09:05 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden den tidligere Halsskov Skole blev taget i brug i 1924 er de tre etager nået via trapper. Her snart 100 år efter er der nu indsat en hejsende anordning i den statelige bygning, som i går fredag blev indviet med snoreklip af borgmester John Dyrby Paulsen (S). Han takkede de fremmødte for at have ydet et stort arbejde med at få samlet de 1,5 millioner kroner sammen, som nu muliggør, at det store kulturhus i langt højere grad kan benyttes af gangbesværede og ældre, der ikke kan tilbagelægge flere etagers trappetrin.

- Det er vigtigt med de gode ideer til forbedringer, men også ligeså vigtigt, at der holdes fast og presses på, så de bliver gennemført. Og et vedholdende pres har været tilfældet her med elevatoren, som jeg altså kalder den, sagde John Dyrby Paulsen. På et opsat skilt fremgik det ellers, at der var tale om en personlift, som Trelleborg Fonden, Landudvikling Slagelse, Trafik- bygge- og boligstyrelsen samt Slagesle kommune har været med til at betale.

Om skiltet nu skal laves om, vides ikke. Efterfølgende overrakte borgmesteren Sjællandske et datablad med de tekniske oplysninger.

Heraf fremgår, at der er tale om en dansk produceret elevator i en selvbærende skakt. Navnet er »AluLet HSCI«. Den maksimale hastighed er 0,63 meter i sekunder medbringende en vægt på højest 630 kilo eller otte personer.

Leder af Korsør Kulturhus Kirsten Slot glædede sig over, at der er kommet en glasdør i ind til trappeopgangen med elevatoren (personliften), ligesom der fortsat er plads nok på trappen til, at den både kan benyttes gående og til at bære ting op ad, som den hejsende anordning er for lille til.

De 1,5 millioner kroner var på plads i slutningen af september 2017, så det har taget et halvt år at færdiggøre tilgængelighedsprojektet. Blandt andet skolekøkkenet på 3. sal ventes nu at kunne udnyttes endnu bedre - eksempelvis til fællesspisning, fordi alle nu kan komme derop.