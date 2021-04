Naturbrand på Kinavej

- Det kunne godt se ud som om, at der er en, der har tømt et askebæger ud af sit bilvindue, og at det er det, der har antændt naturbranden, siger vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Mikkel Kjærgaard. Branden blev hurtig slukket, og der skete ingen skade på hverken personer eller fast ejendom.