Se billedserie Natteravnene i Slagelse går som regel altid tre og tre sammen, når de runderer byen. Her er dog en undtagelse, hvor formand Bill Krogh (tv) og makkeren Gert Johnsen er på vej til en kort kaffepause under Sct. Michaels Nat i september 2019.

Natteravnene flyver igen

Efter en længere pause er Slagelses Natteravne atter klar til at »gå på vingerne« i bybilledet. - Vi starter på fredag, oplyser formand Bill Krogh.

Slagelse - 20. april 2021 kl. 15:16 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Vi har stort sikkert ligget i dvale siden december sidste år, og vi savner virkelig at komme på gaden igen, siger den lokale natteravn-formand Bill Krogh til Sjællandske mandag formiddag.

Natteravnene findes i de fleste større byer og består af frivillige, som iført gule veste typisk går tre og tre sammen i nattelivet for at skabe tryghed blandt de unge, som færdes her.

Men siden december har det som bekendt knebet gevaldigt med de større fester i nattelivet, og derfor har der stort set ingen mennesker været på gaden i de sene nattetimer - og dermed ikke brug for Natteravnene.

- Vi har da holdt forbindelsen ved lige via telefonen, men vi savner da fællesskabet ligesom alle andre, siger Bill Krogh.

I Slagelse er der i øjeblikket 28 medlemmer af Natteravnene, men flere er hoppet fra siden december.

- Så vi kan sagtens bruge nogle flere frivillige - ikke mindst i Skælskør-området, siger han.

I efteråret 2020 var han begyndt at etablere et hold Natteravne her, men det løb så ud i sandet på grund af corona.

- Vi måtte lukke ned, før vi rigtig kom i gang, siger han.

På gaden fredag og lørdag Men nu begynder det så småt at lysne i horisonten, når flere og flere restauranter, barer og diskoteker gradvist genåbner i den kommende tid.

Derfor har Natteravnene i Slagelse besluttet at gå på gaden på fredag for første gang siden december.

- Vi vil være i bymidten fra klokken 19 til cirka 22, oplyser Bill Krogh.

Han tilføjer, at Natteravnene også lørdag vil være at finde i bymidten og i Vestsjællandscentret. Det sker mellem klokken 11 og 14.

- Her kan alle interesserede komme hen og få svar på de spørgsmål, de måtte have om vores virke - og måske også aftale at komme med på en prøvetur, fortæller Bill Krogh.