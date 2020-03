Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder og lignende - men tilkalder professionel hjælp om fornødent. Arkivfoto Foto: JENS NIELSEN

Send til din ven. X Artiklen: Natteravne på charmeoffensiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Natteravne på charmeoffensiv

Slagelse - 07. marts 2020 kl. 15:14 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver by sine unge. Og med unge hører ofte byliv, sjov og ballade. Især det sidste har Skælskør i den seneste tid kæmpet med, hvor butiksvinduer er blevet smadret på stribe, og hvor byens bibliotek har haft lidt for hyppigt besøg af unge, der ikke er kommet for hverken at læse eller låne bøger.

I Slagelse går der af samme grund med jævne mellemrum Natteravne rundt i nattelivet for at forsøge at dæmme op for de negative konsekvenser, der indimellem kan være ved at unge samles, går i byen, fester, drikker eller måske blot keder sig bravt.

- Vi er ikke et vagtværn, men der er helt sikkert mindre ballade i byen, når vi er på gaden, siger Bill Krogh, der er formand for natteravnene i Slagelse.

Han har været natteravn i otte år og er selv ude at gå omkring fire gange om måneden. Og det faktum, at han fylder 65 om lidt, ser han kun som en fordel i forhold til at komme i dialog med de unge.

I dag (lørdag, red.) er en gruppe af Natteravne på besøg i Skælskør med sigte på at overbevise helst ni til tolv voksne mennesker om, at det vil være til gavn for byen at etablere sin egen lokale forening af Natteravne.

Stærkt vanedannende - Vi går altid i hold af tre personer, og til at begynde med vil der selvfølgelig gå en fra Slagelse med, siger Bille Krogh, der selv nyder sine ture rundt i byen ved nattetide.

- Det er faktisk vanedannende, og det er mit indtryk, at de unge er glade for, at de kender mig i forvejen, siger Bill Krogh, der tidligere har været pedel på pædagogseminariet på Ingemannsvej.

- Lørdag vil vi gå op og ned ad Algade og dele flyvers ud, men det er vores plan at komme til Skælskør ad flere omgange, og den ene af gangene vil vi stå med en stand på Svanetorvet, siger Bill Krogh, der håber, at der i Skælskør vil blive dannet et lige så stærkt socialt netværk omkring Natteravnene, som der er i Slagelse.

Men udover det sociale og det forebyggende ved Natteravnenes nærvær både indadtil og udadtil, så gør Natteravnene også indimellem en markant forskel.

Selv har Bill Krogh været med til at ringe 112, hvor en ung mand klagede over smerter i brystet. Det skulle senere vise sig, at han på vej i ambulancen fik hjertestop, fordi han havde fået hældt kølervæske i sin drink.

Bill Krogh kan kontaktes på telefon 42 41 91 62 (bedst efter klokken 17 på hverdage), ligesom man kan læse mere om Natteravnene Slagelse på hjemmesiden www. slagelse.natteravnene.dk