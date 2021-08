Bill Krogh (tv.), der er formand for Natteravnene i Slagelse, har travlt med at rekruttere nye frivillige, inden diskoterne må genåbne den 1. september. Men det er ikke helt så nemt i øjeblikket. Arkivfoto

Natteravne mangler frivillige: - Mange har fundet nye interesser

Den 1. september må landets diskoteker genåbne efter mere end et års nedlukning, mens begrænsningerne på åbningstider og alkoholsudskænkning i nattelivet fjernes. Men allerede nu er der gang i de sene aftentimer, og Natteravnene i Slagelse mangler frivillige.

Slagelse - 19. august 2021 kl. 12:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For få år siden var de 38. I dag er de 17. Og det er alt, alt for lidt.

Natteravnene i Slagelse har nemlig allerede travlt, efter landets udskænkningssteder må holde åben frem til klokken to om natten. Så med en yderligere genåbning lige om hjørnet, har formanden, Bill Krogh, travlt med at rekruttere nye frivillige. Det er der bare endnu et problem ved: Natteravnene hænger ikke på træerne i øjeblikket.

- Corona har gjort, at mange har fundet nye interesser. De har måske købt sommerhus, og så vil de hellere bruge alle deres weekender der, fortæller Bill Krogh og peger på, at frafaldet af frivillige særligt er sket under coronanedlukningerne.

- Vi har jo været helt lukket ned i fire måneder og i tre måneder, uddyber han.

»Coronaforskrækkede« Normalt går Natteravnene, der er en en frivillig landsdækkende organisation med cirka 150 aktive lokalforeninger, rundt iført deres gule jakker i det offentlige rum i de sene aftentimer.

Her snakker de med dem, som de møder på deres vej, ligesom de hjælper til, hvis nogen i nattelivet for eksempel bliver meget fulde. Artiklen fortsætter efter billedet...

Natteravnene, der er en en frivillig landsdækkende organisation med cirka 150 aktive lokalforeninger, går normalt rundt iført deres gule jakker i det offentlige rum i de sene aftentimer for at sikre tryghed.

Ifølge Bill Krogh har den kontakt, Natteravnene har til andre mennesker, også været med til at skræmme flere af de frivillige væk.

- Det lyder næsten negativt - det er det ikke - men nogle er blevet det, jeg vil kalde »coronaforskrækkede«. De er bange for at komme ud blandt mennesker og blive smittet. Det er selvfølgelig okay at have det sådan, men det gør det lidt svært for os, forklarer formanden.

Siden fredag den 13. marts har alle diskoteker i Danmark dog været lukket. Med undtagelse af periodevis genåbning af landets udskænkningssteder har der derfor ikke været meget »fest i gaden«, og behovet for Natteravnene har derfor været mindre. Indtil nu.

Forventer øget travlhed - Der er godt gang i den, og folk er meget glade. Det virker som om, at folk har savnet at komme ud, fortæller Bill Krogh, der som formand for Natteravnene i Slagelse forventer at få ekstra travlt, når diskotekerne må genåbne fra den 1. september.

Her skal udskænkningsstederne heller ikke længere lukke klokken to.

Derfor skal staben af frivillige Natteravne meget gerne - og helst - være udvidet til den tid, siger Bill Krog.

- Jeg forventer, at vi får rigtig travlt. Og jeg håber derfor, vi kan stille med to hold ad gangen, som kan gå rundt, forklarer formanden og uddyber, at Natteravnene altid går i hold á tre.

- Vi er aldrig mere, og vi er aldrig mindre. Når vi er tre, er det nemmere at møde andre mennesker, fordi vi ikke kommer og virker som en stor, skræmmende gruppe, forklarer Bill Krogh.

Ifølge Natteravnenes hjemmeside er organisationen uafhængig af køn, alder, religion, politik og etnisk oprindelse. En Natteravn deltager typisk fem til ti gange om året, og en tur varer normalt tre-fire timer.

Er man interesseret i at være frivillig Natteravn i Slagelse kan man kontakte formand Bill Krogh på telefon 42 41 91 62 eller på mail billnielse@gmail.com.