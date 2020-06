Natlig asfaltlarm midt i Korsør

Formuleringen har ifølge kommunens entreprenørchef Peter Johansen givet anledning til misforståelser og borgerhenvendelser. For kunne det virkelig være rigtigt, at ens nattesøvn var truet hele ti nætter i træk. Givet nu forværret af sommerens ankomst med tilhørende natåbne vinduer.

Sådan lyder det i et brev til borgere langs Skovvej, Mathiesensvej og Teilmanns Alle suppleret med oplysning om, at der »i perioden fra den 16. til 26. juni udføres natarbejde mellem kl. 18.00 og 06.00, hvor der fræses og asfalteres.«

