Natklub gør klar til genåbning i skæret af corona

Flere barer og værtshuse har for længst slået dørene op. Nu gør natklubben Gammeltorv i Slagelse midtby det samme.

Folketingets fase 4 af corona-genåbningen blev forhandlet på plads i fredags, og egentlig runger der fortsat et nej til åbning af diskoteker rundt i landet.

Hvis det imidlertid er muligt at indrette natklubber med normalt tætpakkede dansegulve, så de kan gå under samme regler og vilkår som barer og restauranter, er der grønt lys.

Det betyder blandt andet, at man skal komme før klokken 23. Gammeltorv vil holde åbent fra klokken 20 til 02.

- Vi vil opfordre folk til at komme før klokken 23. Ellers kommer man ikke ind, siger Hakki Salli, der mener, at man sagtens kan tilpasse i tråd med de restriktioner, der fortsat gælder.

- Der er mange, der har efterspurgt en åbning, og det vil glæde rigtig mange. Men vi holder selvfølgelig alle de regler, der er for nattelivet i øjeblikket, lyder det.

Han forklarer videre, at der vil være håndsprit alle vegne.

- Dansegulvet lukkes samtidig af med borde og stole. Sikkerheden skal være på plads. Muligheden for at sidde udenfor er der også, siger han og uddyber, at der ikke er truffet endelig beslutning om en kaptajn i dj-pulten.