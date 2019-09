Protesterende buschauffører fra Region Sjælland fyldte godt i billedet i byrådssalen mandag. De ville gøre opmærksom på, at politikerne har stor indflydelse på deres arbejdsforhold, som de ikke er tilfredse med. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Nationale test og hjælp til unge gav lang byrådsdebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nationale test og hjælp til unge gav lang byrådsdebat

Slagelse - 17. september 2019 kl. 07:01 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man taler normalt om rød og blå stue, men til mandagens byrådsmøde var byrådsalen mest præget af den orange farve.

Det skyldtes en aktion fra buschauffører i Region Sjælland, der var mødt frem i et antal på næsten 50, for at gøre opmærksom på arbejdsforhold, som de finder for dårlige og som de mener politikerne har en stor del af ansvaret for.

På vegne af buschaufførerne læste Birte Just-Kristensen en længere redegørelse op. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kunne kun sige, at han ikke kunne give svar på stående fod, men at de ville få et skriftligt svar.

Det blev også vedtaget at bevilge 27 millioner kroner over de næste to år til ny børnehave på Jonslunden.

Børnehaven kan dog først stå klar i 2021. Også selv om man har forsøgt at fremrykke budgettet.

Lang debat var der om, hvorvidt kommunen skal indgå en samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/hedadpace Danmark.

Det fremgår af budgetaftalen, at det skal undersøges, om det vil være relevant at etablere en afdeling i Slagelse, hvor unge med psykiske udfordringer kan få hjælp anonymt.

Søren Lund Hansen afveg fra partilinjen hos DF og stemte for, så det blev vedtaget at indgå i samarbejdsaftalen med 17 stemmer for, idet S, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance også stemte for. Den radikale Troels Brandt undlod at stemme, mens Venstre og tre medlemmer af DF stemte imod.

Stor talelyst var der også, da man som sidste punkt behandlede et forslag fra formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak omkring brugen af nationale test.

Helle Blak ønskede at afskaffe en nationale test, og argumenterede blandt andet med, at to professorer havde påvist, de ofte var direkte fejlagtige.

Sagen har været behandlet i udvalget og efterfølgende har den været til en meget hastig høring i skolebestyrelserne. En høring som ikke gav noget entydigt billede af en tendens.

Helle Jacobsen (V) mente, at man burde afvente med at træffe en beslutning til efter en landsdækkende evaluering, som kommer til foråret.

Samme synspunkt havde Lis Tribler (S).

Også her var der dog uenighed på tværs af partier, idet Morten Hass Augustsen (V) og Jimmi Jørgensen (S) stemte sammen med de to SF-medlemmer Jørgen Grüner og Helle Blak samt Villum Christensen (LA) og Thomas Clausen fra Enhedslisten imod de obligatoriske tests.

De øvrige 25 byrådsmedlemmer gik ind for, at man ventede med at tage stilling til efter evalueringen i Undervisningsministeriet.