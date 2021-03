Send til din ven. X Artiklen: Nationale test er stadig på skemaet - i hvert fald lidt endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nationale test er stadig på skemaet - i hvert fald lidt endnu

Slagelse - 11. marts 2021 kl. 13:04 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Selv om mange på det seneste byrådsmøde havde sympati for Enhedslistens forslag om at droppe de nationale test af skoleelever oven på et år med alternative undervisningsformer, er der ikke meget, der peger i den retning nu.

Byrådet sendte sagen til børne- og ungeudvalget, og her har et flertal af Socialdemokratiet og Venstre sagt nej til at bede Undervisningsministeriet om test-fritagelse for de lokale skoler, mens udvalgets formand, Helle Blak (løsg.) og Søren Lund Hansen (DF) stemte for.

Forslaget skal i stedet i høring i skolebestyrelser og elevråd.

- Folketingsbeslutning - Der er delte meninger på vores skoler. Nogle bruger testene fint, mens andre synes, det er helt ude i hegnet, og vi som politikere er nok ikke de fermeste til at vurdere, hvad der er bedst, siger medlem af udvalget, Lis Tribler (S).

På spørgsmålet, om det så overhovedet kan nåes eventuelt at søge om fritagelse inden forårets test, henviser hun til, at spørgsmålet også drøftes på Christiansborg, og at det under alle omstændigheder er en folketingsbeslutning.

For den tidligere lærer er der ikke tvivl om, at eleverne på en eller anden måde skal vurderes.

- Når du underviser, skal du altid evaluere, men jeg så gerne, at det blev givet frit for de enkelte skoler, og det skal ikke bruges til at hænge nogen skoler ud. Det skal bruges til at sætte ind over for de elever, der har brug for det, mener Lis Tribler, der også nævner, at nogle elever kan have haft godt udbytte af hjemmeundervisningen i coronatiden.

I byrådet var Troels Brandt (R) en af dem, der bakkede op om forslaget om at droppe de nationale test i år.

- Der er så store videnskabelige usikkerheder ved de test. Der er et større udredningsarbejde i gang for at få lavet nogle bedre test. Jeg går ind for test, men det skal være test, som sikrer et klart indtryk af den enkelte elev, siger Troels Brandt med tilføjelsen:

- Ellers kommer vi måske til at måle på fiskens evne til at klatre i træer!