38-årige Nassir M. Navid Ameri er dybt rystet over at være uønsket i Netto på Norvangen bag ham. Han mener, at racisme er en medvirkende årsag. Foto: Helge Wedel

Nassir: Jeg er smidt ud af Netto på grund af racisme

38-årige Nassir M. Navid Ameri kom til Danmark fra Afghanistan som 16-årig. Han har gået i skole og er vokset op i det jyske. Sammen med sin kone flyttede han til Korsør i marts 2018 fra Nykøbing Sjælland, da han skulle læse på erhvervsakademiet i Slagelse. Han er færdiguddannet produktionsteknolog. Han arbejder hos Hørkram. Sammen med sin hustru og deres to piger på tre år og ti måneder bor han i Nygade. I fredags den 25. oktober lidt over 12 bad butikschefen i Netto på Norvangen ham om ikke mere at vise sig i butikken.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her