25-årige Nashua Oeiss har gennem tiden lært. at et skønt ydre afhænger af mange ting. Nu har hun åbnet sin egen skønhedsklinik i Slagelse centrum for at give den viden videre. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nashua var ked af sin akne - nu vil hun få flere til at føle sig smukke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nashua var ked af sin akne - nu vil hun få flere til at føle sig smukke

Som 12-årig så Nashua Oeiss sin allerførste YouTube-video med en guide til at lægge en flot make-up. Men da hun blev teenager døjede hun pludselig med uren hud. Nu åbner den 25-årige kvinde - og selverklærede »skønhedsfanatiker« - sin egen klinik for at leve af sin passion. Og for at hjælpe andre.

Slagelse - 03. december 2020 kl. 14:37 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg vil gerne hjælpe folk til at føle sig »all-around«-smukke. Både indvendigt og udvendigt.

Sådan svarer 25-årige Nashua Oeiss, når hun bliver spurgt, hvorfor hun i dag er startet op som selvstændig med egen skønhedsklinik på Smedegade i Slagelse.

Skønhedsklinikn, som stedet meget passende hedder, åbnede 1. december. Men Nashua Oeiss' kærlighed til skønhed startede længe før.

Da hun var 12 år, sad hun på webportalen YouTube, hvor brugere frit kan dele deres videoklip, da en kvinde tonede frem på computerskærmen og trin for trin gennemgik, hvordan hun lagde sin make-up.

- Jeg var fuldstændig opslugt, husker jeg. Så jeg kunne sidde i flere timer og se de her »beauty-videoer« og »make-up-tutorials«, mens jeg legede med det make-up, jeg havde derhjemme, fortæller Nashua Oeiss, der ikke kan se, hvor interessen ellers kommer fra.

- Der er egentlig ikke nogen fra min familie, der er »skønhedsfanatiker«, som jeg selv er, slår hun fast.

Ked af akne I Skønhedsklinikn tilbyder hun imidlertid ikke kun kunder at lægge deres make-up. Den 25-årige klinikejer ordner også både negle, bryn og vipper. Ligesom hun sælger voks- og ansigtsbehandlinger.

Da Nashua Oeiss først blev teenager fandt hun nemlig ud af, at skønhed ikke kun kommer i en pudderdåse.

Her begyndte hun at lide af slem akne, hvor hendes hud slog ud med urenheder såsom bumser og hudorme. Og det skabte hurtigt en interesse for hudpleje. Artiklen fortsætter efter billedet...

25-årige Nashua Oeiss har gennem tiden lært. at et skønt ydre afhænger af mange ting. Nu har hun åbnet sin egen skønhedsklinik i Slagelse centrum for at give den viden videre. Foto: Anders Ole Olsen

- Du kan ikke lægge en flot make-up på en usund hud. Men det var rigtig svært for mig at forstå, hvad jeg skulle gøre. Jeg prøvede alt, og intet hjalp. Det var som om, det kun blev værre, fortæller Nashua Oeiss, der under sin uddannelse til lægeeksermineret kosmetolog lærte, at der findes en mere holistisk tilgang til huden.

- Det handler ikke kun om produkter. Det handler også om dine følelser, og hvad du spiser, og hvordan du sover. Der er mange ting bag et smukt ydre, forklarer hun.

Kan påvirke selvværdet Selv slap Nashua Oeiss først af med sin akne for et par år siden, efter hun tillærte den nye viden. I dag brænder hun derfor for at give denne viden videre til de kunder, hun møder i klinikken.

"Da jeg havde slem akne, kunne jeg ikke kende mig selv, når jeg kiggede mig i spejlet. Og sådan skal man bare ikke have det"

- Nashua Oeiss - Nashua Oeiss - Man kan faktisk gå igennem et helt følelsesregister med en kunde. Nogen kommer ind for at få den der »wauw-effekt« på grund af et sæt nye vipper. Men der er også nogle, der kommer ind, fordi de har problemer med akne eller pigmentfejl som følge af graviditet eller måske solskader. Det kan være flere ting. Men fælles for dem er, at det går ud over dem følelsesmæssigt, fordi det påvirker deres selvværd, forklarer Nashua Oeiss og taler ud fra egen erfaring.

- Da jeg havde slem akne, kunne jeg ikke kende mig selv, når jeg kiggede mig i spejlet. Og sådan skal man bare ikke have det, fastslår Nashua Oeiss og peger på, at huden er menneskets største organ. Den er derfor vigtig at passe på, siger hun.

»Jeg tror på det« - Når man føler sig tilpas med sin hud, så har man det bare bedre »all-arround«, og det, tror jeg virkelig på, er vigtigt, forklarer hun.

Derfor tror Nashua Oeiss også på, at hun vil få succes med sin nyåbnede klinik, selv om hun åbner midt i en krisetid med corona. Det skyldes særligt én ting, som hun ved med sikkerhed: Artiklen fortsætter efter billedet...

For Nashua Oeiss er Skønhedsklinikn en drøm, der er gået i opfyldelse. Hun er så passioneret for det, hun laver, at hun ikke er bekymret for at åbne midt i en krisetid med coronavirus. Lige nu er det faktisk særligt vigtigt at tage tiden til sig selv og koble af, mener hun. Foto: Anders Ole Olsen

- Jeg elsker virkelig det, jeg laver. Det har aldrig været arbejde. Det har aldrig været en hård skoletid. Det har bare været fedt, siger den nyudsprungne klinikejer, der kan bryste sig af lutter 12-taller foruden et enkelt 10-tal på sit eksamensbevis, der i dag hænger i lokalerne på Smedegade, hvor kunder fremover kan møde hende.

"Det er min passion, der driver mig. 100 procent."

- Nashua Oeiss - Nashua Oeiss Og det håber - og tror hun, at de vil gøre, fastslår hun. - Jeg tror på det, fordi jeg brænder for det. Og fordi vi er i en tid lige nu, hvor det i virkeligheden er særligt vigtigt at sætte forkælelse, ro og tid af til sig selv. Og hos mig kan du komme ind i en time og bare koble helt af. Her er det kun dig, som det handler om. Uden nogen stress udefra, fortæller Nashua Oeiss.

Der er forventningsfuld glæde i hendes stemme over endelig selv at være den, der skal guide andre til et skønnere ydre - og ikke længere kun praktisere interessen hjemme foran computeren på YouTube, som hun gjorde det første gang som 12-årig.

- Det er min passion, der driver mig. 100 procent. Hvis jeg ikke havde den, havde jeg heller ikke turde at tage springet som selvstændig. Så nu håber jeg bare, at jeg lander sikkert, siger hun.