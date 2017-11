Narkotiltalte riskerer 20 års fængsel - hver

Narkosagen tog fart i oktober sidste år, hvor to af de hovedtiltalte blev afsløret på en parkeringsplads ved Bilka i Slagelse med 50 kilo narko i bilen. Senere blev den ene af de to forsøgt befriet i Slagelse Arrest - et forsøg, der mislykkedes. Herefter gik det slag i slag med en stribe anholdelser, og lige nu mangler otte danskere og en hollænder at få afgjort deres sag, hvilket forventes at ske senest den 4. januar.

Foto: KIM BRANDT