Manden torpederede en bil efter en hasarderet overhaling. Nu tiltales han for stribevis af forseelser, herunder grov vold. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Send til din ven. X Artiklen: Narkobilist tidligere dømt: Nu tiltalt for stribevis af lovovertrædelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Narkobilist tidligere dømt: Nu tiltalt for stribevis af lovovertrædelser

En 29-årig mand fra Slagelse kan se frem til en mærkbar forlængelse af opholdet bag tremmer, hvor han har siddet siden kollision med en bil i januar. I morgen skal han for retten.

Slagelse - 03. marts 2021 kl. 17:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 29-årig mand, der både var påvirket af stoffer og bevæbnet, mistede i januar i år herredømmet og torpederede en parkeret bil efter en mislykket overhaling på Korsørvej i Slagelse, hvor han desuden endte med at blive anholdt.

Manden, der kørte galt klokken 23.44 den 9. januar, kom kørende i østlig retning og var i besiddelse af både slagvåben i form af en lygte formet som et baseballbat, et kanonslag og en foldekniv. Noget, han modsat ikke var i besiddelse af, var et kørekort, som han tidligere er blevet frakendt.

Samtidig undersøgte politiet mandens bopæl, hvor der blev fundet poser med hvidt pulver. Det viste sig at være 100 gram amfetamin, som ifølge politiet skulle videreoverdrages mod solid betaling.

Han blev varetægtsfængslet dagen derpå.

Flere tidligere forseelser Den 29-årige skal torsdag for Retten i Næstved, hvor omdrejningspunktet langtfra kun er færdselsforseelsen og de overtrædelser af straffe-, kniv- og fyrværkeriloven, han blev sigtet og fængslet for i januar.

Manden, der er tidligere dømt, knyttes også til en voldsepisode i Olufsgade i Slagelse i december, hvor han skal have hevet sit offer bagover fra en sofa, slået vedkommende med lygten, som han opbevarede i bilen i januar, samt sparket offeret flere gange med en flænge i panden og på skinnebenet til følge.

Samme person skal han efterfølgende den 2. december 2020 have truet.

- Hvis du går til politiet, tager jeg glædeligt 12 år for at slå dig ihjel, har tiltalte ifølge anklageskriftet sagt forud for en afhøring hos politiet.

Den forurettede er samtidig blevet forsøgt afpresset, idet den 29-årige anklagede skal have truet med at skære halsen over på ham, hvis ikke han betalte ham 10.000 kroner »senest i morgen kl. 21«, fremgår det af anklagen.

Manden er desuden tiltalt for hærværk, idet han smadrede en iPhone i forbindelse med voldsepisoden den 2. december.

Står til fængselsstraf Politiet har i forbindelse med straffesagen skrabet sammen og har også to overtrædelser af færdselsloven liggende på manden.

Ligesom han i januar i år kørte uden kørekort, har han også kørt bil i både juli og oktober sidste år, selv om han var frakendt førerretten. Den første gang på Slagelse Landevej og senere ved grænseovergangen i Padborg.