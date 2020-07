Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har ikke de store følelser for erhvervsdelen af Korsør Havn ud over at den skal være en god forretning og give overskud. Også fordi havnen får stillet nogle af de mest attraktive arealer i Korsør gratis til rådighed af kommunen.

Næstved lukker erhvervshavn - Dyrby ser på Korsørs uden følelser

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) ser ingen fremtid for sin bys erhvervshavn. Hans kollega i Slagelse har ingen følelser for erhvervshavnen i Korsør ud over, at den skal være en god forretning, hvis den skal fortsætte

- Jeg har ikke så mange kommentarer til, at borgmester Carsten Rasmussen (S) vil lukke erhvervshavnen i Næstved. De har formentlig tænkt sig om. For vores erhvervshavn i Korsør har jeg ikke de store følelser ud over, at den skal være en god forretning, hvis den skal fortsætte, siger John Dyrby Paulsen. Han peger samtidig på Korsør Havns bedre beliggenhed både i forhold til »hovedvejen« i Storebælt og motorvejsnettet i Danmark. Her er Næstveds havneplacering mere uhensigtsmæssig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her