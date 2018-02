Se billedserie Næstved Kommune ønsker at skabe et nyt stort sommerhusområde lige over kommunegrænsen ved Bisserup. Slagelse Kommune kan afgive høringssvar om sagen. Det skraverede område markere et eventuelt nyt sommerhusområde, der ligger ved Bisserup - men lige over kommunegrænsen i Næstved Kommune. Slagelse Kommune kan vælge at indgive høringssvar i første runde af en længere process om at få tilladelse til at skabe cirka 100 nye sommerhusgrunde. Illustration: Næstved Kommune

Næstved drømmer om 100 sommerhuse ved Bisserup

Slagelse - 03. februar 2018 kl. 11:10 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når miljø-, planlægnings- og bæredygtighedsudvalget i Slagelse Kommune mødes på mandag, skal de orienteres om en sag fra Næstved. Sagen er den, at Næstved Kommune ønsker at styrke turismen, og derfor blandt andet ønsker at etablere et nyt sommerhusområde med cirka 100 sommerhusgrunde Kristiansholm ved Bisserup - lige over kommunegrænsen bag det eksisterende sommerhusområde.

I første omgang har Næstved Kommune sendt et forslag til et turismetillæg til Planstrategi 2016 i otte ugers offentlig høring. En høring, som Slagelse Kommune kan vælge at afgive høringssvar i.

Et eventuelt nyt sommerhus område netop på det foreslåede areal vil nemlig umiddelbart få flere konsekvenser, der rækker ind i Slagelse Kommune:

For det første, nævner oplægget på mødedagsordenen, vil 100 ekstra sommerhuse tiltrække flere turister til Bisserup og dermed styrke det lokale erhvervsliv. For det andet kan det også tænkes at betyde flere nye faste beboere, da pensionister nu kun behøver at eje et sommerhus i ét år, før de må flytter permanent ind. Selv om de kommer til at bo i Næstved Kommune, må de forventes at komme til at benytte Bisserup by.

En tredje konsekvens et sådant sommerhusområde vil få, er tilkørslen til området - den bliver det nemlig lagt op til skal foregå gennem Bisserup via den private fællesvej Christiansholmsvej. Her vurderer Næstved Kommune, at den ekstra trafik ikke vil få betydning for tilkørslen. Slagelse Kommunes administration vurderer dog, at Christiansholmsvej vil skulle udvides.

Et sidste og også ret stort aber dabei ved planen er risikoen for oversvømmelse. Slagelse Kommune har tidligere vurderet mulige sommerhuslokaliseringer langs kysten - og herunder også I Bisserup.

I denne vurdering er Bisserup vurderet som problematisk til videre sommerhusudbygning på grund af oversvømmelsesrisikoen og forventet stigning i havvandstanden.

Bisserup er allerede i dag udfordret, når der er stormflod, og Slagelse Kommune har modtaget flere henvendelser i forhold til udbygning af det eksisterende højtvanddige i Bisserup.

Ved nye digeanlæg vil de anbefalede sikringskoter i dag ligge over 2 meter i Bisserupområdet.

I dag vil en vandstigning på omkring 140 cm resultere i betydelige oversvømmelser i Bisserup, og herunder på det omhandlende areal.

Men en bebyggelse vil ikke alene være udfordret af havet, men formentlig også af høj grundvandsstand og vand fra det bagvedliggende opland.

Det aktuelle område er derfor omfattet af et pumpelag. Forudsætningen for, at området kan holdes tørt er med andre ord, at vandstanden stedse holdes kunstigt nede ved hjælp af pumperne i et privat pumpelag.

På mandagens møde skal udvalget drøfte sagen og finde ud af, om Slagelse Kommune skal deltage i den offentlige høringsrunde, der løber frem til 7. marts. Næstved Kommunes turismetillæg til Planstrategi 2016 skal først efter høringsrunden vedtages endeligt. Derefter er det Erhvervsministeriet, der i et kommende landsplandirektiv udpeger nye sommerhusområder på baggrund af ansøgninger fra landets kommuner. Hvis der a gives tilladelse, skal der så udarbejdes og godkendes en decideret lokalplan for området, der så igen skal sendes i offentlig høring.