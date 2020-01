Se billedserie Tandlæge Kirsten Lausvig ved det høje glas, hvor der lægges en bold i, hver gang et barn udebliver fra en aftalt tid i skoletandklinikken på Baggesenskolen. Foto: Helge Wedel

Næsten hver 10. barn udebliver fra tandlægen

Slagelse - 31. januar 2020 kl. 11:10 Af Helge Wedel

I 2019 udeblev 493 børn fra deres tid hos den kommunale skoletandpleje på Baggesenskolen i Korsør trods ofte både besked på SMS og mail. Den spildte tid for den samlede tandpleje svarer til prisen for et helt tandlægeteam. Der er ikke gebyr for udeblivelser.

I den kommunale tandpleje på Baggesenskolen lægges en bold i et højt glas, hver gang et barn udebliver fra en aftalt tid på klinikken.

I 2019 udeblev 493 børn fra deres tid, selv om de eller deres forældre både mindes om tiden via sms og mail. En udeblivelse er ifølge overtandlæge i den kommunale tandpleje Harriet Schott, når et barn ikke dukker op til den aftalte tid, uden der er givet besked.

- Vi har heldigvis også en del, der melder afbud, når de bliver forhindret. Ved afbud kan vi nå at bruge den afsatte tid til noget andet. Eksempelvis kalde andre børn ind, siger Harriet Schott. Ved udeblivelser er tiden spildt og medvirker i stedet til, at der bliver længere ventetider ved tidsbestilling Procentmæssigt svarer de 493 udeblevne børn til 9,38 procent - svarende til næsten hver 10. barn.

Børn med flere tider - De 493 børn, der i 2019 ikke dukkede op på klinikken på Baggsenskolen, repræsenterer faktisk 566 udeblivelser, fordi mange af de udeblevne børn havde tid til flere forskellige undersøgelser eller behandlinger på dagen, siger Harriet Schott. Sammenlignet med andre kommuners børnetandplejer, så er en udeblivelsesprocent mellem ni og 10 procent i den lavere ende. Flere kommuner har ifølge overtandlægen procenter omkring de 15.

- Jeg har ikke trukket tallene for alle vores syv klinikker, men vil tro, at udeblivelsesprocenterne nogenlunde er som på Baggesenskolen, siger Harriet Schott. Hun tilføjer, at der opleves en lille stigning i udeblivelser blandt de mindste børn, mens udeblivelser hos bøjletandlægen er meget få.

Koster et tandlægeteam I hele kommunen er cirka 15.000 børn knyttet til skoletandplejen. Harriet Schott vurderer, at den samlede spildte tid som følge af udeblivelser i penge svare til, at der kunne ansættes et tandlægeteam bestående af en tandlæge, tandplejer og klinikassistent.

Gebyr ved udeblivelse? - Ville et gebyr ved udeblivelse få flere til at huske tiden?

- Jeg tror da, det er muligt, at et gebyr ville få flere til at tænke over at huske tiden, men jeg tror ikke, at folk udebliver af ond vilje, siger Harriet Schott. Hun har ikke umiddelbart kendskab til andre kommuner, der har gebyr for udeblivelser i skoletandplejen, hvilket ifølge overtandlægen heller ikke er i den kommunale tandplejes ånd.

Overtandlægen understreger også, at formålet med skoletandplejen er at tilbyde alle børn forbyggende tandpleje med sunde tænder som mål og lige sundhed for alle.

- Vi er derfor i kontakt med både stærke og udfordrede børnefamilier, siger Harriet Schott.

Hos private tandlæger udløser det ofte et gebyr, hvis patienten udebliver fra en aftalt tid uden at melde afbud. Også en for sent afleveret bog udløser er gebyr på det kommunale bibliotek, ligesom også nogle restauranter tager et gebyr, hvis man kommer for sent eller udebliver fra et reserveret bord.

Formand kontaktet Sjællandske er i dialog med formand for byrådets forebyggelses- og seniorudvalg, Ali Yavuz (S), for at få hans holdning til et muligt gebyr ved udeblivelser i skoletandplejen. Han har lovet at vende tilbage snarest.