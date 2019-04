Flere steder på Sjælland mangler der brandfolk - i Slagelse mangler der i øjeblikket kun en enkelt, oplyser beredskabschef Michael Djervad, som her ses ved et markbrand for nogle år siden.

Næsten fuldt hus hos Slagelse Brand & Redning

Slagelse - 08. april 2019 kl. 06:45 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens mange brandstationer på Sjælland har problemer med at få tiltrækkeligt personale - i særdeleshed deltids-ansatte brandfolk - så har Slagelse Brand & Redning i øjeblikket næsten fuldt hus.

De fleste mennesker tager for givet, at brandvæsenet hurtigt rykker ud, når alarmen lyder. Men det kræver naturligvis, at de nødvendige brandfolk er til stede - eller kan være klar på under fem minutter. Lige nu er der mangel på deltidsbrandfolk flere steder på Sjælland, men i Slagelse er der næsten fuldt hus:

- Vores standardnormering er 35 deltids-ansatte, og lige nu mangler vi blot en enkelt, siger beredskabschef Michael Djervad til Sjællandske.

Lige nu er der altså ikke problemer med for få brandfolk i Slagelse, men det er ingen garanti for, at det fortsætter sådan.

- Der er for eksempel en langt højere udskiftning blandt brandfolk nu end for blot 10 år siden, og hvis bare to-tre af vores folk pludselig får arbejde i en anden by, så har vi jo et problem, siger beredskabschefen.

Et afgørende parameter for en deltidsansat brandmand er nemlig, at man i løbet af fem minutter skal kunne møde på den lokale brandstation, når alarmen lyder. Og det kræver selvagt, at man befinder sig i nærheden af stationen.

- Førhen var det sådan, at de fleste brandfolk boede og arbejde ganske tæt ved stationen. Det kniber noget i dag, siger Djervad med henvisning til samfundsudviklingen, hvor folk oftere skifter job og flere også arbejder langt fra hjemmet.

Øget trafik på vejene giver også problemer med at holde tiden under fem minutter - og det samme gør nutidens by-udvikling med gå-gader, stillezoner, fart-begrænsninger på 40 km/t med videre, som alt sammen er medvirkende til, at det tager længere tid for en deltidsansat brandmand at komme fra sit job til brandstationen i løbet af fem minutter.

Michael Djervad vil gerne diskutere, om man fremover eventuelt skal slække lidt på fem-minutters reglen:

- Det er trods alt mere afgørende, at responstiden er hurtig - altså hvor lang tid der går, fra alarmen lyder, til brandbilen er fremme ved branden. Men tingene hænger naturligvis sammen, siger han med henvisning til, at brandbilen helst ikke skal køre, før det nødvendige antal brandfolk er ombord.

- Kunne en højere løn være en gulerod til at tiltrække flere brandfolk?

- Måske, men det er ikke sikkert. De fleste af vores folk gør det absolut ikke for pengenes skyld - flere går faktisk ned i løn, når de bliver kaldt ud til brandopgave, fortæller han.

Beredskabet ser i øvrigt gerne, at flere kvinder også melder sig under brandfanerne. I Slagelse kniber det gevaldigt:

- Der har tidligere været kvindelige brandfolk i Korsør og Skælskør, men lige nu har vi ingen kvinder, konstaterer Michael Djervad.

Han opfordrer alle interesserede i at besøge hjemmesiden: www.blivbrandmandnu.dk, hvor man kan se alle informationer om jobbet som deltidsansat eller frivillig brandmand.

