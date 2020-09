Bus 903, der kører som bybus i Slagelse, er en af de ni busruter i kommunen, som fra næste sommer vil køre lydløst omkring uden at udlede dieselos. Foto: Arne Svendsen

Næsten alle passagerer i elbusser til sommer

Der tales meget om busproblemer i Slagelse for tiden, men midt i det hele lander en nyhed om, at ni af kommunens busruter til næste år skal betjenes af el-busser- heriblandt de omdiskuterede ruter 901 og 902 mellem Korsør og Slagelse.

- De ni ruter transporterer omkring 90 procent af alle buspassagerer i Slagelse Kommune, fortæller formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

De berørte busser vil årligt spare kommunen for 1.539 tons CO2 udledning.

Merudgiften for kommunen ved valg af elbusser frem for fossil drift er cirka tre millioner kroner om året.

Villum Christensen oplyser, at disse penge er indregnet i administrationens opgørelse over udgifter til kollektiv trafik næste år, hvor der lægges op til øgede udgifter på 9,7 millioner kroner, så den samlede udgift når op omkring 60 millioner kroner.

- Her kommer vi dog til i udvalget at skulle kigge på nogle besparelser, og vi vil også se på at indsætte nogle flere fribusser som dem i Stillinge-området, siger Villum Christensen.