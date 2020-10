Næsten 200.000 kroner brugt på skrotsag til råd fra advokat

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) ser ingen muligheder for, at skrotvirksomheden HJM nogensinde kan vende tilbage til denne plads i inderhavnen, hvor det nu er over to et halvt år siden, at der sidst blev udskibet skrot. Længere inde i havnen på den anden side af Glasværket udskiber konkurrenten HJ. Hansen fortsat skrot. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24Produktion