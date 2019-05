Se billedserie I gennemsnit er der over 100 besøgende på isbådmuseet om dagen i det godt halve år, det har åbent. Foto: Helge Wedel

Næsten 20.000 gæster besøger isbådmuseum

Slagelse - 10. maj 2019 kl. 10:13 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at der blot er to isbåde, et par Korsør-joller og en stribe bedagede plancher med fotografier og tekster om isbådtransportene over Storebælt, men det er en særdeles velbesøgt attraktion, der er placeret ved revspidsen på Halsskov Odde for foden af Storebæltsbroen. I sæson 2018 med omkring seks måneders åbningstid viste en opsat tæller, at Isbådmuseet havde haft 18.800 besøgende. I gennemsnit er det lidt over 100 om dagen,

Det oplyser Kristian Vith Jensen, der er næstformand i Museumsforeningen, der driver både By- og Overfartsmuseet i Magasinbygningen på Korsør Fæstning og Isbådmuseet.

Sjællandske har sat næstformanden stævne på Isbådmuseet for at høre, hvorfor det er så vigtigt, at de to isbåde forbliver i bygningen, der også er udset til at rumme en ny topmoderne udstilling om den faste forbindelse over og under Storebælt. Der er fire mio. kr. at gøre godt med fra Fonden Storebælts Udstillingscenter En arbejdsgruppe med Flemming Erichsen (S) i spidsen og også med deltagelse af Kristian Vith Jensen har arbejdet med den nye udstilling. For egen regning foreslog Felmming Erichsen, at de to isbåde kunne flyttes et andet sted hen for at give bedre plads til den nye udstlling. Det udløste skarp kritik.

- Det har hele tiden været meningen, at isbådene skulle blive. Vi skulle indskrænke pladsen til dem, så der også blev plads til den anden udstilling, så jeg finder det højest besynderligt, at Flemming Erichsen nu går imod den oprindelige aftale, lød det fra Kristian Vith Jensen.

Under Sjællandskes besøg låser han en dør op til et tilstødende depotrum.

- Her forestiller vi os, at den ene isbåd kan stå. Men ingen af bådene skal flyttes ud af bygningen, som givet oprindelig har været brugt til dem. Selv om Fredningsstyrelsen har sagt nej til, at vi må bruge bygningens tag- etage, så mener jeg sagtens, at de to isbåde og den nye udstilling kan være her, siger Kristian Vith Jensen.

Han tilføjer, at der ikke må ske ændringer med det brolagte gulv, ligesom bygningen heller ikke må varmes op.

Museet er også kendt for at rumme et stort antal svaler, der bygger reder oppe under taget og flyver til og fra dem gennem den åbne dør, hvor elektronik er sat op for at tælle de besøgende.

Sjællandske får kontrolleret, at det ikke kan lade sig gøre at aktivere tælleren, hvis man er en flyvende svale. Så det høje besøgstal må være rigtigt.

- Der kommer langt flere her ud til revet, end man lige skulle tro. Mange busser lægger vejen forbi, fordi der er gratis adgang til toiletter, ligesom der kommeer mange fra den nærliggende campingplads, siger Kristian Vith Jensen.

Tælleren er også i funktion i denne sæson, hvor der blev åbnet i påsken og vil være det frem til og med uge 42.

Isbådmuseet åbnede i 2001.