Se billedserie To medarbejdere til at pode viste sig hurtigt at være for lidt. Foto: Kim Rasmussen

Næser i kø til nyt testcenter

Slagelse - 18. februar 2021 kl. 09:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der var vist noget om snakken, da Slagelse Kommune over for Region Sjælland argumenterede for, at der var behov for et sted med kviktest for corona i Skælskør. Onsdag klokken 11 åbnede det midlertidige testcenter, som Falck står for, efter at SOS International blev sat fra bestillingen. Og Skælskør-borgerne strømmede til Det Røde Pakhus for uden tidsbestilling at blive testet og få et hurtigt svar.

Umiddelbart efter åbningen var køen udenfor til at overse, da to Falck-oplærte podere kaldte de første mennesker ind til den tvivlsomme fornøjelse at få en podepind op i næsen.

Centerleder Michael Viberg Pedersen forsikrede over for Sjællandske, at det var muligt at mande op, hvis det viste sig, at to podere var i underkanten.

Kort efter måtte han selv træde til for at hjælpe de to, og samtidig tilkaldte han forstærkning fra Holbæk, som leverede to ekstra medarbejdere til podeopgaven. Køen var vokset betragteligt.

Michael Viberg Pedersen havde regnet med under 100 til test, men efter halvanden time var det antal allerede nået, og ud af dem var blot en enkelt testet positiv.

Folk var glade for at slippe for køreturene til Slagelse for at blive testet. Blandt dem 73-årige Svend Aage Enkebøll, der allerede - med negativt resultat - havde prøvet at blive testet både ved sygehuset, og da der var kviktest-center i Slagelse Hallen.

- Nu er man fri for at køre så langt. Jeg gør det for min omgangskreds' skyld. Man er jo lidt nervøs, når man er oppe i årene, og børnebørnene kommer meget tit, fortalte han.

Poderne måtte ind imellem råbe til den del af køen, der befandt sig indendørs, at folk skulle huske at holde afstand, og når de blev kaldt frem til registrering, var det med besked om ikke at lægge sygesikringskortet på bordet men blot vise det frem. Selve testningen foregår stående, så der ikke er en stol, der skal sprittes af efter hver person.

Falck regner foreløbig med, at testningen i Skælskør skal fortsætte frem til udgangen af marts, hvor Det Røde Pakhus er åbent for test onsdage klokken 11-17 og fredage 9-15.