Nærliggende risiko for konflikt: Lukning af klubhuse med tilknytning til Bandidos

Sydsjællands og Lolland-Falster Politi har vurderet, at der er en nærliggende risiko for, at en verserende konflikt mellem grupperingerne Bandidos MC og NNV kan brede sig til politikredsen.

Derfor er det besluttet at lukke to klubhuse, som har tilknytning til Bandidos i Næstved og i Flakkebjerg.

Det skriver sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Konflikten mellem grupperingerne Bandidos MC og NNV har siden årsskiftet bl.a. vist sig ved flere voldsomme episoder i hovedstadsområdet og den nordøstlige del af Sjælland, hvor der er benyttet skydevåben, eksplosiver og brandbomber.

- Vi vurderer, at der er risiko for, at konflikten også kan brede sig til vores politikreds, og derfor lukker vi nu af sikkerhedsmæssige årsager to klubhuse, der potentielt kan blive udsat for angreb til fare for de omkringboende, siger politidirektør Lene Frank.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har netop udstedt forbud mod enhver adgang til adresserne Ringstedgade 229A i Næstved og Flakkebjerg Stationsvej 10B i Flakkebjerg som en konsekvens af de voldsomme episoder i rocker-/bandemiljøet. Forbuddet gælder fra i dag klokken 17.00 og 14 dage frem.

- Denne konflikt har indtil videre ikke udmøntet sig i voldelige episoder i vores politikreds, og en lukning af klubhusene skal være med til at forhindre, at det sker. Vi vurderer, at der er en betydelig risiko for at også klubhusene i Næstved og Flakkebjerg kan blive et mål i konflikten. Da klubhusene er placeret i bebyggede områder, har vi naturligvis fokus på, at naboer og personer, der færdes i området i øvrigt, ikke risikerer at blive uskyldige ofre, siger politidirektør Lene Frank.

Beslutningen om forbuddet er taget i medfør af lov om forbud mod ophold på bestemte ejendomme (”Rockerloven”).