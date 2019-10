Se billedserie Thomas Clausen fra Enhedslisten mener, at der bør kunne laves et projekt, som kan hænge sammen. Uden at det er nødvendigt at gå op i otte etager.

Send til din ven. X Artiklen: Næppe flertal for otte etagers huse på Sverigesvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næppe flertal for otte etagers huse på Sverigesvej

Slagelse - 18. oktober 2019 kl. 06:52 Af Arne Svendsen Der skal ikke bygges i op til otte etager på Sverigesvej. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det siger byrådsmedlem Thomas Clausen fra Enhedslisten, der jo var manden bag forslaget om at få undersøgt jura og økonomi i forbindelse med byggeriet på Sverigesvej, som mange naboer er imod, fordi de frygter indblikgener.

Resultatet af Clausens manøvre, der i maj blev bakket op af et snævert flertal i byrådet, foreligger nu i form af et notat fra forvaltningen.

Her fremgår det, at et eksternt advokatfirma ikke mener, at der juridisk er noget til hinder for at give tilladelse til, at Slagelse Boligselskab kan bygge op til otte etager.

Men ved at læse notatet bliver man dog ikke klog på, hvad der skal til for at sikre, at Slagelse Boligselskab kan få et byggeri op at stå på stedet, som hænger økonomisk sammen, men uden at nå op på de otte etager.

- Vi skal have fundet frem til en løsning, som både beboerne og boligselskabet kan leve med, siger Thomas Clausen.

Han fastslår, at han ikke går ind for at gå tilbage til det gamle projekt med flere huse i fire-fem etager, sådan som DF og Venstre foreslår.

- Det kan jo ikke lade sig gøre økonomisk. Men der må kunne laves et projekt, hvor hovedparten af husene er fire-fem etager, mens man måske i midten af bebyggelsen, længst væk fra naboerne, bygger lidt højere, siger Thomas Clausen forud for mødet i økonomiudvalget på mandag, hvor sagen genoptages.