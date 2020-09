Nægter at bruge mundbind: Spisested må afvise kunder

Ifølge Pia Wibe, der ejer Trekanten i Slagelse, er det primært mandlige kunder, der ikke ønsker at bære mundbindet. Selv må hun bære det otte timer om dagen. Privatfoto.

I Slagelse oplever grillbaren Trekanten, at kunder ikke vil iføre sig mundbind som påkrævet. Ejer af grillen er dog urokkelig: Vil kunder ikke iføre sig værnemidlet, må de gå igen. Ingen mundbind, ingen mad.

Slagelse - 29. september 2020 kl. 11:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det skal på i metroen, som stående gæst i baren og ved besøg på landets restauranter. Mundbindet skal kunder derfor også iføre sig, når de bestiller for eksempel en ristet pølse med brød hos grillbaren Trekanten i Slagelse.

Men her oplever grillens ejer, Pia Wibe, at nogle kunder slet og ret nægter. Og de må af den grund forlade stedet på tom mave.

Grillbaren kan nemlig få en bøde, hvis kunder uden mundbind får lov til at opholde sig stående i lokalerne. Men foruden at være pålagt at afvise kunder, der ikke ønsker at bære et værnemiddel, er Pia Wibe også af andre grund principfast:

- Det her er noget, vi er nødt til at gøre. Og hvis det er det, der skal til, så er det sådan, det er, forklarer grillejeren og slår fast, at ingen kunder bliver betjent, hvis de nægter at iføre sig det nødvendige værnemiddel.

Primært mænd Ifølge Pia Wibe er det primært mandlige kunder, der ikke ønsker at bære mundbindet, som har til formål at bekytte mod smittespredning af coronavirus. Men årsagen til det er sværere at gennemskue, forklarer hun.

- De har ikke nogen ordentlig grund. »Det vil de bare ikke«, siger de. Så det lyder til at være en eller anden skør principsag for dem, fortæller Pia Wibe, der kun har oplevet en enkelt kvinde, der ikke ville iføre sig et mundbind. Resten har været mænd.

I grillbaren Trekanten kan kunder ellers købe et mundbind for tre kroner, hvis de ikke selv har medbragt et, oplyser Pia Wibe.

Og det er heller ikke, fordi kunderne ikke er oplyste. Artiklen fortsætter efter billedet...

Grillbaren, der ligger på Kinavej i Slagelse, afviser alle kunder, der ikke vil iføre sig værnemiddel. Privatfoto.



I indgangen til grillen er der nemlig sat et skilt op ved døren, så kunder ved, at de skal iføre sig mundbindet, før de træder ind ad døren.

Når de sætter sig ned for at spise deres mad, kan de tage mundbindet af.

-Vi skal passe på hinanden På den måde er det de samme regler, som gælder på landets caféer, restauranter og udskænkningssteder.

Og selv om Pia Wibe er ked af at måtte afvise kunder, der må vende skuffede om uden mad, har hun helt andre grunde til at mene, at reglerne bør overholdes:

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Og for mig ville det være fint, hvis mundbind også blev et krav i for eksempel supermarkeder. Så kan det også være, at folk i endnu højere grad ville vænne sig til det, forklarer ejeren af grillbaren Trekanten og slår endnu en gang fast, at ingen kunder vil blive betjent, hvis de ikke ifører sig værnemidlet.

- Det er jo kun i allerhøjst fem minutter, at folk skal have det på. Altså jeg går med mit i otte timer hver dag. Så det burde ærlig talt ikke være meget at forlange, fastslår Pia Wibe.

Kravet om mundbind gælder foreløbig frem til den 18. oktober. Også visir kan i perioden benyttes som godkendt værnemiddel.

Det gælder dog ikke børn under 12 år samt personer med for eksempel nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske samt mentale svækkelser, der gør, at de ikke er i stand til at bære enten mundbind eller visir.