Se billedserie Jens og Birgit Würtz ærgrer sig over, at få klager kan sætte en stopper for musikken: - Lad os dog få en dialog om det, så vi kan tilpasse os. Men det er jo svært, når klagerne er anonyme, siger parret. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Naboklager sætter stopper for live-musik på hotel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboklager sætter stopper for live-musik på hotel

KLAGER: En stribe sommerarrangementer på Hotel Lillevang er nu blevet aflyst, efter flere naboer har klaget over støj. Debatten raser på Facebook: Skal få klager ødelægge fornøjelsen for mange? Meningerne er delte.

Slagelse - 22. juli 2020 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotel Lillevang - og dermed bestyrerparret Jens & Birgit Würtz - har nu trukket stikket til udendørs live-musik efter flere naboklager. Det var ellers meningen, at gæsterne på hotellet og restauranten kunne sidde udenfor og nyde det gode vejr, maden og samtidig høre live-musik fra forskellige bands fredag og lørdag mellem klokken 19 og 22. Men ikke længere, meddelte parret tirsdag via Facebook:

»Det er med stor beklagelse, at Hotel Lillevang og Restaurant Thorkild, Birgit og Jens, må meddele vores gæster, at denne sommer bliver uden live musik. Vi har haft over 2.000 positive tilkendegivelser på, at vi holder live musik, hvor der desværre er to naboer, der går imod dette. Vi har villet spille live-musik fra klokken 19.00 - 22.00, hvilket vi gjorde i weekenden (17.-18. juli), men får desværre fortsat klager fra naboer trods personlige møder med kommune samt tilpasset støjniveau«.

Flere klager både fredag og lørdag Hos politiet kan politikommissær Jens Jedig Christiansen bekræfte, at politiet har modtaget flere klager:

- Vi modtager den første klage fredag den 17. juli klokken 20.47 fra en anmelder, der angiveligt selv har målt støjniveauet til 72 dB. Vi sender en patrulje til stedet, som ankommer klokken 22.04. På det tidspunkt er der ikke længere musik på stedet, siger politimanden.

Politiet får en snak med bestyrerparret, som også fremviser en mail-korrespondance med kommunen om tilladelse til at afholde arrangementerne.

Anden fest i nærheden Dagen efter - lørdag den 18. juli - er der påny live-musik på stedet fra klokken 19, og allerede klokken 19.16 modtager politiet en ny klage.

- Det er en anmelder fra Ærøvej, som klager over meget høj musik. Anmelderen fortæller også, at han dagen forinden har kontaktet kommunen om problemet, siger politimanden.

I første omgang vælger politiet at ringe til Hotel Lillevang, hvor man her beder om, at musikken bliver dæmpet.

- Men klokken 20.59 modtager vi en ny klage, og det gør, at vi sender en patrulje til stedet, siger politimanden.

Patruljen ankommer klokken 21.08, og her kan betjentene konstatere, at der er masser af musik i området.

- Dels er der livemusik fra et telt ved Hotel Lillevang, men der er også høj musik fra en fest i naboejendommen. Derfor er det lidt svært at vurdere hvilken »fest«, der bliver klaget over, siger Jens Jedig Christiansen.

Politiet forlod stedet og har ifølge Jens Jedig endnu ikke besluttet, om der skal rejses sigtelser for det, der kaldes »støj til ulempe«.

Delte meninger på Facebook Men nu har Jens Würtz altså besluttet at aflyse live-musikken på stedet indtil videre, skriver han via Facebook:

- Uanset om vi nok så meget tilpasser os og lytter, modtager vi fortsat klager/chikane. Vi er klar til at tage en dialog med jer, som har behov for dette. I skal blot henvende jer til os. Det er svært at tage højde for jer/ændre noget, når vi ikke høre fra jer, andet end anonymt. Set i bagklogskabens lys tager vi en dialog med myndighederne for at få - sort på hvidt - datoer for, hvornår vi må underholde igen. Vi vender stærkt tilbage, skriver han.

Den melding har fået en masse mennesker til at fare til tasterne, og meningerne er delte:

Mange forstår ikke, at få klager skal ødelægge en god musikoplevelse for rigtig mange mennesker, men der er også flere beboere i området, som ikke er udelt begejstrede for en »tvungen koncert« hver fredag-lørdag hen over sommeren.

Sjællandske har spurgt Slagelse Kommune om, hvilken konkret aftale der er indgået med Hotel Lillevang om brugen af live-musik på stedet, men på grund at sommerferien har vi endnu ikke fået svar.