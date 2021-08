Se billedserie Et alvorligt sammenstød fandt sted fredag middag. En kvindelig bilist, som endte på siden, måtte en tur på sygehuset. Foto: Byrd - Nicklas Andersson

Naboer efter voldsom ulykke: - Nu kan det være nok

Fredag skete det, naboer har frygtet længe. Tre biler involveret i færdselsuheld i østbyen. Beboere i området har længe råbt op, men intet er blevet gjort fra kommunens side.

Slagelse - 21. august 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal

Fredag middag indløb anmeldelse om et voldsomt færdselsuheld ved Strudsbergsvej i Slagelse. Mere præcist stødte tre biler sammen i krydset ved Garvergårdsvej i Slagelses østby.

En enkelt bil landede på siden, og en fastklemt kvinde måtte vente redningskøretøjers ankomst, før hun kunne reddes ud. Vidner og politi beretter om et alvorligt uheld, og der måtte da også rekvireres ambulancer.

Det undrer dog ikke beboere på strækningen, at der nu sker et uheld. Flere vil følge, frygter flere.

En af dem, der ærgrer sig over kommunens manglende reaktion på mange henvendelser fra beboere i området, er Niels Lund, der bor på Strudsbergsvej.

- Dette sammenstød kom desværre ikke som nogen overraskelse for nogen af beboerne på vejen, indleder han, mens han i en mail til Sjællandske beskriver, at det kun var et spørgsmål om tid, før det blev rigtig alvorligt.

- Da jeg selv flyttede til, kontaktede jeg kommunen for at høre, om det kunne være rigtigt, at en vej med så dårlig bredde grundet parkerede biler, ingen midter-opstribning og elendig sigtbarhed ikke er udstyret med nogen former for bump eller chikaner for at sænke hastigheden, skriver beboeren, som dog ikke har haft held med sin henvendelse.

- Jeg fik at vide af kommunen, at der ingen planer var om at gøre noget, konstaterer han.

Flere undrer sig Flere naboer ønskede fredag ikke at få deres navne i avisen, men oplyste til Sjællandske, at trafiksituationen længe har været en hovedpine for flere.

Flere har i årenes løb taget kontakt til Slagelse Kommune, men ingen af henvendelserne har tilsyneladende båret frugt.

I hvert fald er der intet sket derude i forhold til foranstaltninger, der kan sikre en mere dæmpet trafik.

Det konstaterer Niels Lund også, hvorfor han derfor nu opfordrer samtlige beboere til at melde ind.

- Jeg har opfordret beboere på vejen til at rapportere forholdene til kommunen igen via hjemmesiden til formålet, så henvendelserne er registreret. Her godt halvandet år efter sidste forsøg på at gøre noget er der stadig ingen forbedringer i sigte, siger Niels Lund.

Han hæfter dog sig ved, at der er etableret lyskryds ved Sorøvej og anfører, at der stadig er tung trafik ad smalle veje, hvor ikke mindst sigtbarheden er dårlig.

Hører på borgerne Ifølge afdelingsleder Bo Gabe, der sidder i kommunens afdeling for Vej og Trafik, skal borgere melde til kommunen, hvis de er utilfredse med noget.

Han bemærker i den forbindelse, at rigtig mange henvender sig om alskens trafikale forhold i kommunen, og at kommunen i sagens natur ikke kan handle på enhver indrapportering. Alle henvendelser tages dog alvorligt.

- Og det er klart, at vi selvfølgelig prioriterer generelt set. Nogle henvendelser handler om tryghed, mens det i andre tilfælde handler om sikkerhed, siger Bo Gabe, der fredag eftermiddag ikke havde mulighed for at dykke ned i det konkrete tilfælde.