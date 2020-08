42-årig mand skal fortsat sidde fængslet for skud med luftgevær. Han beskyldes også for at stå bag dette værk. Privatfoto

Naboer ånder lettet op: Arrig kending skal fortsat sidde fængslet

Slagelse - 21. august 2020

En 42-årig mand, der vel nok med rette kan betegnes som Havrebjergs »enfant terrible«, skal forblive bag tremmer frem til 2. september.

Det slog Retten i Næstved forleden fast, efter at manden reelt set frivilligt var gået med til en forlængelse af sin varetægtsfængsling.

Han har siddet bag lås og slå siden 19. juli efter en batalje aftenen forinden, hvor han under karambolage med en 29-årig mand affyrede et luftgevær. Han ramte den forurettede i hånden og blev efterfølgende anholdt af politiet og formiddagen efter stillet for en dommer.

Kendt for sine raserianfald

Spørger du beboere i området, er der ingen tvivl om karakteristikken af manden, der absolut ikke synes flatterende. Naboer betragter ham som arrig og opfarende. Særligt når han har drukket.

- Han har terroriseret vores by årevis, lyder det fra en beboer, som også har en høne at plukke med manden.

Det skal dog ske ved retten grundet hærværk mod en bil, hvor den 42-årige angiveligt skal have smadret fire-fem ruder, ligesom han som følge af et hjulspin beskyldes for at have fået småstenene til at flyve med hakker og buler i bilen til følge.

Manden er herudover tidligere dømt for et overfald på en syrisk familie, hvor han efter en kontrovers og et par ukvemsord på Krænkerupvej skal have overfaldet en mor og tildelt hende flere slag i ansigtet.

Den 42-årige har dog ved retten bedyret, at det var ham, der blev overfaldet af familiens øvrige medlemmer: en far og to sønner. Forklaringen var dog alt andet end overbevisende, mente såvel by- som landsret. Mens manden i første instans blev idømt otte måneders ubetinget fængsel, fik han ved Østre Landsret to måneders rabat. Dermed endte straffen på et halvt år i skyggen.