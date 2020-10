Et nyt hus bygges på ejendommen Slagelse Landevej 108, hvor 80-årige Poul Frank Jørgensen i 2019 bestialsk blev myrdet. En markvej er anlagt forbi gravhøjen i baggrunden til gården Rolighedsdal , hvorfra Jens Nielsen og hustru planlægger at flytte ind i det nye hus. Foto: Helge Wedel

Nabo bygger nyt hus hvor mand blev dræbt

- Det er planen, at jeg og fruen flytter ind i det nye hus omkring påske i 2021, mens vores søn flytter ind på gården. På den måde igangsætter vi et glidende generationsskifte for Rolighedsdal, siger gårdejer Jens Nielsen til Sjællandske. Den store gård Rolighedsdal på Ydunvej 4 bevares således som familiedreven, da 58-årige Jens Nielsen tilbage i 1986 selv overtog den efter sine forældre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her