Når kristne hjælper muslimer på Motalavej - og omvendt...

Slagelse - 01. december 2017 kl. 08:16

Kirkens Korshær har på 13. år succes med værested på Motalavej. Resultaterne er tydelige. Indvandrerkvinder samlede ind til den kristne organisation.

- De har virkelig forstået, at skole og uddannelse er noget af det vigtigste. Det ser vi helt tydelig hos alle tredje generations-indvandrere, så vi tænker, at vores sociale indsats her på Motalavej gennem de seneste 13 år har sat sig tydelige spor, siger Inger Schmeltzer. Hun er 86 år og frivillig i Kirkens Korshær, der har lejet stuen til venstre Motalavej 60, hvor der er værested primært for indvandrerkvinder tirsdag, onsdag og fredag mellem klokken 12 og 15.

Inger Schmeltzer glæder sig over Sjællandskes besøg, for der er også masser af gode historier at fortælle om på Motalavej.

- Jeg har aldrig nogensinde følt mig utryg ved at færdes på Motalavej. Her er så mange rare mennesker, siger Inger Schmeltzer, der med bopæl på den nærliggende Fasanstien ikke har langt til det frivillige job på værestedet. Her nyder hun også , at der er en ubetinget respekt for hinandens religioner. Ofte med gode diskussioner, hvor alle bliver klogere på hinanden. Flere frivillige er meget velkomne.

- De kan bare ringe til mig på 27 17 01 00, siger Inger Schmeltzer

56-årige pædagoguddannede Anne Glem med bopæl i Slagelse tiltrådte som leder af Kirkens Korshær i Korsør den 1. februar. Og hun er fast til stede på Motalavej hver tirsdag.

- Jeg vil tro, at vi har kontakt til 40-45 kvinder i løbet af en måned. Alle er velkomne, og vi ser da ind imellem mænd, siger Anne Glem.

30-årige Eman el-Mohamad er pædagogstuderende. De ældste kvinder forstår ikke alle helt så godt dansk, så på Sjællandskes foranledning spørger hun på arabisk, hvorfor de kommer i værestedet.

- Det er hyggeligt. Det er et slags frikvarter for dem. De kommer tæt på hinanden, og der opstår venskaber. Og så er de glade for den praktiske hjælp de kan få - både når det gælder at forstå breve fra myndigheder eller hjælp til at få syet noget tøj, siger Eman el-Mohamad.

Enslydende er budskabet fra såvel indvandrerkvinderne og de frivillige hos Kirkens Korshær, at det blot er godt en håndfuld af de mange unge på Motalavej, der er utilpassede og til tider trækker avisoverskrifter.

- Vi er bare så trætte af det, siger Eman el-Mohamad.

- Hvordan kan man få dem tilbage på sporet?

- Hvor er forældrene, lyder modspørgsmålet fra Eman el-Mohamad.

I søndags var der landsindsamling til fordel for Kirkens Korshærs arbejde. Og det blev en helt særlig oplevelse på Motalavej, da to indvandrerkvinder med deres store børn besluttede sig for at samle ind til den kristne organisations hjælpearbejde.

- De gik virkelig til den, så de fik indsamlet over 2500 kroner kun her på Motalavej. Til sammenligning blev der i hele Skælskør indsamlet 4500 kroner, siger Anne Glem.

Hun kan dog også konstatere at integrationstræerne ikke bare vokser ind i himlen.

- Der var ingen danskere overhovedet, der gav dem penge. Så jo fordommene trives desværre fortsat. Og så sagde de i øvrigt også, at de mest fik penge de steder, hvor beboerne ikke har så mange penge i forvejen, siger Anne Glem.