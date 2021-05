Se billedserie Kostumerne er fantastiske hele vejen rundt i teaterstykket om Cykelmyggen Egon.

Når en lille myg bliver til stort teater

Cykelmyggen Egon tager i sin teaterversion på Slagelse Teater publikum med på en fantastisk helterejse gennem et elegant mikrokosmos af finurlige insekter, der tilsammen skildrer menneskelivet på godt og ondt, og hvis pointe er evig aktuel.

Slagelse - 08. maj 2021 kl. 10:02 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

WOOHOO lyder det i salen, da lyset slukker. Samme lyd, som når den gamle rutsjebane i Tivoli når toppen og lader tyngdekraften arbejde. Og en blanding af spænding, frygt og forventning går i ét og bliver udløst i et forenet udråb.

De 267 elever i 0.klasse fra otte forskellige skoler i Slagelse Kommune er klar til at lade sig hvirvle ind i Cykelmyggen Egons fantastiske univers. En myg, der blev født i 1967, da den dengang 25-årige forfatter og illustrator Flemming Quist Møller debuterede med fortællingen om spradebassen Cykelmyggen Egon.

Boblende god Og selv om både Egon og Flemming begge er blevet en del ældre siden, så er de begge i topform. Det skal man blot tage en tur i Slagelse Teater for at opleve, for her boltrer de sig begge på glimrende vis i et univers, der bobler over af fantasifuld koreografi, medrivende sange, kreative kostumer, visuelle effekter og akrobatiske medvirkende.

Flemming Quist Møller, der selv i sin tid skrev ordene i bogen, fungerer i stykket som oplæser forklædt som sommerfugl i jakkesæt med en stemme, der lader én ønske, at fortællingen varer ved for altid.

Hele vejen rundt Det gør den ikke, men den varer i omegnen af 90 minutter, og alligevel når Egon at kæmpe sig ud af sin puppe med sin elskede cykel, at blive konfronteret med sin »underlige« myggeadfærd, at blive drillet, at lægge store planer om at cykle verden rundt, at erkende at alt ikke går som forventet, at møde alverdens farer, at blive forelsket, at stå op for sig selv og andre og at finde sin egen vej i livet.

- Hvis du gør dit bedste, kan vi feste, lyder en del af moralen fra Flemming Quist Møller i teaterstykkets sidste replikker, hvor velskrevne sangtekster af Clemens udgør det samlede manuskript sammen med Flemming Quist Møllers kærtegnende og altid trygge oplæsning.

Forestillingen om Cykelmyggen Egon, som Sjællands Teater står bag - teateret der per 1. januar 2021 blev et realitet efter en sammenslutning af henholdsvis Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Slagelse Teater, er svær at sætte i bås.

Med både ballet, akrobatik, dans med hoppesko, robotdans og seje cykeltricks er teaterstykket en mangfoldig affære, der appellerer bredt, og det er nemt at sætte sig ind i Egons strabadser med at skille sig ud og udfordre verden.

Sang, musik og tempo gør det samme, og hvor det voksne publikum måske bedre kan relatere til referencer og ord som Fy og Bi, B.B, King, Backstreet Boys, BZ´er (Bisætter) og bipolar, så er forestillingen et hit for alle fra næsten nul til hundrede.

Efter den korte pause lyder et woohoo igen fra salen, da mørket sænker sig, og de sidste tråde (også i spindelvævet) kan vikles ud.

- Det kræver lidt større planlægning at gå i teateret lige nu i forhold til coronapas og negativ test, men det ser heldigvis ud til, at publikum er klar på kulturelle oplevelser igen, siger Peter Thieme, der er kunstnerisk direktør på Sjællands Teater.

Tag turen med Forestillingen fredag formiddag, hvor knap 300 elever i 0.klasse i Slagelse Kommune var i Slagelse Teater for at se Cykelmyggen Egon, var et gratis tilbud til kommunes skoler. Endnu en forestilling er berammet til samme formål, men ellers spiller Cykelmyggen Egon for alle både i dag, lørdag, samt søndag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Og turen er det værd - præcis som altid i den gamle rutsjebane i Tivoli.