Det cirka to måneder gamle rålam opfører sig usædvanligt. Her er det Susanne Drøhses mand Knud Andersen der nyder synet helt tæt på. Foto: Susanne Drøhse

Mystisk hvorfor lam slet ikke er bange

Et rålam opfører sig usædvanlig i Granskoven ved Halsskov Færgehavn, hvor det hverken er bange for mennesker eller dyr. Men rør det ikke, lyder jægers råd.

Det er en betagende naturoplevelse men også lidt mystisk, hvorfor både mennesker og dyr kan komme helt tæt på et lille omkring to måneder gammelt rålam. Jæger og byrådsmedlem Anders Nielsen (S) har den seneste måned næsten dagligt selv oplevet og fulgt det så godt som tamme rålam, når han fra sin bopæl i Granskoven går ture med sin jagthund.

