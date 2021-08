Mystisk: Vielsesring fundet i skraldebunke - hvem er »Hanne«?

Her på Ndr. Ringgade i Slagelse fandt håndværkeren Rasmus Skovsgaard Larsen for nylig en guldring i en skraldebunke. På adressen åbner pizzakæden Ild.pizza snart en ny restaurant, men i mange år tidligere har det været brugt til industri. Måske har ejermanden før arbejdet i området, mistænker Rasmus Skovsgaard Larsen og hans kæreste, Katrine Knudsen, der begge håber at finde frem til vedkommende. Foto: Google Maps

For et par uger siden blev en unik guldring tilfældigt fundet i en skraldebunke på en byggeplads i Slagelse. Nu efterlyses ejermanden eller pårørende.

»Kære du. Enten hader du din kone/ekskone ufatteligt meget, ellers savner du inderligt din vielsesring. Vi tænker nok mest det sidste.«

Sådan indledes et opslag på Facebook med en noget usædvanlig efterlysning: Ejeren til en 14 karat guldring med en dato og navnet »Hanne« indgravet.

Ringen - der minder om en vielsesring - blev nemlig fundet i en skraldebunke, da den 25-årige tømrer, Rasmus Skovsgaard Larsen, onsdag den 28. juli var på arbejde på en byggeplads på Ndr. Ringgade i Slagelse.

Men selv om opslaget med efterlysningen og et billede af ringen nu er blevet delt mere end 400 gange, er ejermanden fortsat ikke fundet.

- Ifølge datoen (graveret i ringen, red.) har de haft guldbryllup, så vi tænker, at han engang har arbejdet på stedet, fortæller Katrine Knudsen, der er kæreste til Rasmus Skovsgaard Larsen og har delt efterlysningen fra sin Facebook-profil.

Vil finde ejermand - eller pårørende På adressen, hvor ringen blev fundet, åbner pizzakæden Ild.pizza snart en ny restaurant, men i mange år tidligere har området været brugt til industri. Her kan ejermanden måske have været ansat, mener parret, som Sjællandske har talt med.

- Vi håber måske at være heldige at finde enten ejermanden eller noget familie til dem, så den kan komme tilbage til de rette hænder, fortæller Katrine Knudsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ringen er en 14 karat guldring med en dato og navnet »Hanne« indgravet. For at få ringen udleveret, skal man kunne datoen. Privatfoto.

Foruden at have delt efterlysningen fra sin private Facebook-profil, har hun og Rasmus Skovsgaard Larsen også henvendt sig i flere lokale Facebook-grupper.

Rasmus Skovsgaard Larsen faldt over ringen helt tilfældigt, da han fejede nogle små skraldebunker sammen på byggepladsen, hvor han i øjeblikket arbejder.

- Jeg finder nogle affaldssække og en skovl, så jeg hurtigt kan få smidt affaldet ud. Iblandt affaldet ligger der forskellige rester af stikkontaktdåser, pvc-rør, CD'er og så videre. Og da jeg er ved at smide noget ud, opdager jeg, at der ligger noget kobber/guldfarvet nede i det resterende affald, forklarer han og uddyber:

- Jeg tror først, det er en muffe eller et samlestykke til et kobberrør, men jeg vælger alligevel lige at samle det op og kigge på det.

Tungere end kobber Da Rasmus Skovsgaard Larsen samler vielsesringen op, er den dog stadig så støvet og beskidt, at det er svært for ham at bedømme, hvad det er, han præcis står med.

"Jeg tørrer derfor den meget beskidte ring af i min arbejdstrøje (...)"

- Rasmus Skovsgaard Larsen - Rasmus Skovsgaard Larsen - Da jeg får det i hånden kan jeg godt mærke at det er tungere end et stykke almindeligt kobber. Derudover var formen og mønsteret på ringen heller ikke glat, så jeg troede at det var for at få et bedre greb til hvis den skulle skrues fast, dog var ringen glat indvendigt og havde ikke noget gevind, fortæller Rasmus Skovsgaard Larsen der altså på dette tidspunkt forsat er klar over, at det er en vielsesring, han har fundet i skraldebunkerne.

- Jeg tørrer derfor den meget beskidte ring af i min arbejdstrøje og ser at det minder ualmindeligt meget om en guldring. Da min kæreste har stået i en guldsmed tænker jeg at hun må vide noget om det, siger han.

Rasmus Skovsgaard Larsen beslutter derfor, at han vil tage ringen med hjem.

Krav: Nævn datoen - Da jeg kommer hjem, viser jeg ringen til min kæreste ( Katrine, red. ) og hun fortæller mig, at det er en 14 karat guldring. Jeg spørger herefter, hvad man egentlig gør med sådan en ring, forklarer han og peger på, at Katrine Knudsen her kom på idéen om at dele opslaget om ringen på Facebook.

- Så den kan komme tilbage til rette ejermand, forklarer Rasmus Skovsgaard Larsen, der håber, at efterlysningen vil bære frugt.

Genkender man ringen, skal man dog kunne oplyse datoen i ringen, før man får den udleveret, siger parret.